समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकिन विवादित बयान दिया हैं. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन्होंने शादी नहीं की या अपनी पत्नियों को छोड़ दिया है, वे सिंदूर बांट रहे हैं. ये लोग सिंदूर का महत्व नहीं जानते.

सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल अपने एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी, आरएसएस और एनडीए पर भी जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि बीजेपी, आरएसएस और एनडीए के लोग नेगेटिव सोच रखते है. जबकि समाजवादी पार्टी और हमारा पीडीए पॉजिटिव सोच रखते हैं. यही एनडीए और हम लोगों में अंतर है.

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया बयान

सपा नेता ने इस दौरान 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर बड़ा बयान दिया और आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही है. देश पर बाहरी दबाव बनाया जा रहा है. उन्होंने भाजपा सरकार के नेताओं पर देशहित में न सोचने का आरोप लगाया.

'ऑपरेशन सिंदूर' पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि, जिन्होंने शादी नहीं की या अपनी पत्नियों को छोड़ दिया है, वे सिंदूर बांट रहे हैं. ये लोग सिंदूर का महत्व नहीं जानते. कि सिंदूर केवल पति-पत्नी के रिश्ते का प्रतीक है. पाल ने पूछा कि ये लोग देश की महिलाओं को किस स्वरूप में सिंदूर बांटना चाहते हैं भाई, पत्नी या मां के रूप में?

बीजेपी पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप

सपा नेता ने कहा कहा कि सिंदूर बांटने निकले लोगों को महिलाओं ने नकार दिया है. उन्होंने मीडिया से भाजपा से सिंदूर की परिभाषा पूछने का आग्रह किया और बीजेपी पर झूठ और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यह सरकार हमेशा से अमेरिका के दबाव में काम करती रही है.

बता दें कि सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल गोंडा के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे. यहां बहराइच के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी अमर यादव के आवास पर उनका भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान उनका जन्मदिन भी मनाया गया. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से अलग-अलग मुद्दों पर बात की.