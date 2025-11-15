(Source: ECI | ABP NEWS)
बिहार की प्रचंड जीत की वाराणसी तक धूम, BJP कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न कहा- अब यूपी की बारी
Varanasi BJP Celebration: बिहार में शानदार जीत से गदगद भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह से 2025 बिहार चुनाव में नतीजे आए हैं कुछ ऐसा ही नतीजा 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के भी होंगे.
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद बिहार के अलावा दिल्ली और उत्तर प्रदेश से भी जश्न से जुड़ी अलग-अलग तस्वीर सामने निकल कर आ रही है. दोपहर बाद जैसे ही तस्वीर साफ होने लगी कि एनडीए बिहार में सरकार बनाने जा रही है, काशी के अलग-अलग क्षेत्र से भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया.
14 नवंबर को दोपहर तक जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ होने लगे वैसे ही भाजपा के दफ्तर से लेकर विधायक आवास तक हलचल तेज होने लगी. आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ भाजपा नेता बिहार में मिली प्रचंड जीत का जश्न मानने लगे. बातचीत में उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के कुशल रणनीति का परिणाम बताया.
विधायक से लेकर पदाधिकारी तक ढोल नगाड़े आतिशबाजी के साथ उल्लास में डूब गए और इसके साथ ही उन्होंने 2027 यूपी चुनाव के लिए भी हुंकार भर दी. ढोल नगाड़ों पर थिरकते भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया. भाजपा विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी तो ढोल बजाते भी नजर आए.
'बिहार के बाद अब यूपी की बारी'
बिहार में शानदार जीत से गदगद भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसी के साथ ही यूपी चुनाव 2027 के लिए भी हुंकार भर दी. उनका कहना है कि जिस तरह से 2025 बिहार चुनाव में नतीजे आए हैं कुछ ऐसा ही नतीजा 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के भी होंगे.
बिहार जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने कहा कि विपक्ष के खोखले वादे और अनाप-शनाप बयान बाजी को जनता भली भांति समझ रही है, इसलिए वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में खुद को सुरक्षित समझती है. उन्होंने कहा कि अब बिहार के बाद उत्तर प्रदेश की बारी है. बता दें कि बिहार में 243 सीटों में से एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिल है जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर ही सिमट कर रह गया.
