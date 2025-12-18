उत्तर प्रदेश में अब कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है. लोगों को घने कोहरे और शीतलहर की मार झेलनी पड़ रही हैं. इन दिनों प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में ज़बरदस्त कोहरा पड़ रहा है. कई जगहों पर जीरो विजिबिलिटी रही. मौसम विभाग ने आज (18 दिसंबर) को भी घने 19 जिलों में घने कोहरे और शीत दिवस का रेड अलर्ट जारी किया है.

यूपी में इन दिनों जबरदस्त ठंड का दौर शुरू हो गया है. प्रदेश के दोनों पश्चिमी और पूर्वी संभागों में आज मौसम शुष्क रहेगा लेकिन, इसके साथ ही दोनों संभागों में कहीं-कहीं घने कोहरे और कोल्ड डे का रेड अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में आज कड़ाके की सर्दी का लोगों को सामना करना पड़ेगा. लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है.

इन जिलों में कोहरे-शीत दिवस का रेड अलर्ट

यूपी में गुरुवार को बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, देवरिया, संत कबीर नगर और गोरखपुर में अत्यधिक घना कोहरा छाए और शीत दिवस रहने का रेड अलर्ट जारी किया गया है. वहीं संभल, बदायूं, हरदोई और अयोध्या में घने कोहरा का ऑरेंज अलर्ट है.



सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाज़ीपुर, वाराणसी, चंदौली, मीरजापुर, जौनपुर और सोनभद्र में भी आज घने कोहरे की चेतावनी दी गई है. इन जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है.

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क ही रहेगा, हालांकि इन जगहों पर कोई खास चेतावनी नहीं दी गई है.बीते 24 घंटों में यूपी के कानपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं इटावा, बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी और हरदोई में प्रदेश के सबसे ठंडे जनपद रहे हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले तीन दिन कोहरे का क़हर जारी रहेगा. 19 दिसंबर को भी दोनों संभागों में कहीं-कहीं अत्यंत घना कोहरा होने और कहीं-कहीं शीत दिवस की संभावना जताई गई है. 20 और 21 दिसंबर के लिए कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है.इस दौरान प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. जबकि तीन दिन बाद तराई क्षेत्र में 2-3 सेंटीग्रेट तक धीरे-धीरे तापमान बढ़ेगा.