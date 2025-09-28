हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकाशी में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, इस पद्मश्री विजेता खिलाड़ी का घर जमींदोज

काशी में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, इस पद्मश्री विजेता खिलाड़ी का घर जमींदोज

Varanasi News: वाराणसी में कचहरी रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला है. इस अभियान में पद्मश्री विजेता हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद का घर ढहा दिया गया है.

By : आईएएनएस | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 28 Sep 2025 10:53 PM (IST)
शिव की नगरी काशी में रविवार को प्रशासन ने पुलिस लाइन से कचहरी रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया. इस दौरान 13 मकानों को गिराया गया, जिसमें पद्मश्री से सम्मानित हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद का भी मकान शामिल है. 

इस अभियान के दौरान तीन थानों की पुलिस और आरएएफ मौके पर मौजूद रही. कचहरी से संदहा तक सड़क चौड़ीकरण अभियान चलाया जा रहा है. इसके बीच में जो मकान आये थे, उनके मालिकों को प्रशासन की तरफ से पहले ही मुआवजा दिया जा चुका है.

मजार की दीवार पर चला बुलडोजर

रविवार को सबसे पहले बुलडोजर ने कचनार शहीद मजार की दीवार तोड़ दी. इसके बाद दुकानों को जमींदोज कर दिया गया. बुलडोजर ने हॉकी प्लेयर मोहम्मद शाहिद का भी मकान ढहा दिया. यह वही मोहम्मद शाहिद हैं, जिन्होंने 1980 के मास्को ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जिताने में अहम भूमिका निभाई थी.

संदहा से कचहरी तक फोर लेन सड़क बनाई जा रही है. मुआवजा मिलने के बाद भी लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया. लोगों की भीड़ देखते हुए प्रशासन ने 200 से अधिक पुलिस के जवानों को तैनात किया था, जिससे स्थिति खराब न हो.

एडीएम सिटी ने दी यह जानकारी

एडीएम सिटी आलोक वर्मा ने बताया कि जिसको पैसा दिया गया है, वहीं निर्माण गिराए जा रहे हैं. सभी को एक सप्ताह पहले ही कहा गया था कि आप लोग तोड़ दें नहीं तो हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा. सबसे बात करने के बाद ही रविवार को मकान गिराए गए.

पद्मश्री मोहम्मद शाहिद का मकान तोड़ने पर एडीएम ने कहा कि उनके मकान में नौ लोगों ने पैसा ले लिया है. जिन्होंने पैसा लिया है, उनका हिस्सा तोड़ा जा रहा है. बाकी लोगों को अभी छोड़ दिया गया है. हम लोग जब पैसा दे देंगे, उसके बाद ही मकान तोड़ा जाएगा. एक महिला नाजनीन ने बताया कि हम लोगों के परिवार में कुछ लोगों ने पैसा ले लिया था, इस वजह से हम लोगों का मकान तोड़ा गया है. इस मकान से हमारी के यादें जुड़ी थीं.

Published at : 28 Sep 2025 10:53 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Buldozer Action VARANASI NEWS
Embed widget