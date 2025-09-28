हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर में नवरात्रि के बीच फूड डिपार्टमेंट का एक्शन, रंगे हुए आलुओं के 2 ट्रक किए जब्त

गोरखपुर में नवरात्रि के बीच फूड डिपार्टमेंट का एक्शन, रंगे हुए आलुओं के 2 ट्रक किए जब्त

Gorakhpur News: यूपी में आलू रंगने का खतरनाक खेल चल रहा है जिससे लोगों में किडनी-लीवर की समस्याएं बढ़ रही हैं. फूड विभाग ने छापेमारी कर दो ट्रक केमिकल से रंगीन बनाया गया आलू जब्त किया है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 28 Sep 2025 08:35 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम ने सहायक आयुक्त खाद्य डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में नवीन सब्जी मंडी महेवा मंडी ट्रांसपोर्ट नगर में छापेमारी की. टीम ने यहां से किडनी,लीवर और हार्ट को खराब करने रंग से रंगा हुआ दो ट्रक आलू जप्त किया है. 

खाद्य विभाग की टीम को प्रथम दृष्टया यह आलू रंगा हुआ दिखाई दे रहा है. स्वास्थ्य के लिए हानिकारक यह आलू शहर-शहर और घर-घर पहुंच रहा है. नवरात्रि पर हर घर में आलू की अधिक डिमांड होने की वजह से मुनाफाखोर भी अधिक फायदा कमाने के फेर में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. पूरे यूपी में यह आलू कोल्ड स्टोरेज से बाजार में आ रहा है. 

रंग लगाकर मुनाफा कमा रहे मिलावटखोर

मुनाफाखोर इस आलू को रंग कर उन्हें बेहतर दिखने वाला बना रहे हैं. गोरखपुर की नवीन महेवा मंडी मिलावटी यह दो ट्रक आलू खतरनाक केमिकल मिलाकर लाल और चमकदार बनाया गया है. इस आलू को खाने से जहां लीवर और किडनी खराब हो सकता है. और चर्म रोग का भी खतरा है. लोगों की स्किन में जलन सहित किडनी और लीवर की समस्या हो सकती है.

नवरात्रि पर शासन के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में मंडियों में छापेमारी की गई है. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रविवार को महेवा स्थित आलू मंडी में अचानक छापा मारा और दो ट्रक आलू जब्त कर लिया. यह आलू तमिलनाडु के वेल्लौर और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से मंगाया गया था. 

टीम ने जब्त किए मिलावटी आलू

टीम ने ट्रकों पर लदे आलू की जांच की तो प्रथम दृष्टया उसमें केमिकल मिला पाया गया. टीम ने दोनों ट्रकों के माल जब्त कर लिए हैं. दोनों ट्रकों पर मिलाकर 500 क्विंटल से अधिक लाल आलू लदा था. टीम ने वहां से सैंपल लिया है, जिसे जांच के लिए लैब भेजा जाएगा. तब तक आलू सीज रहेगा. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. रिपोर्ट में केमिकल मिलाने की पुष्टि हुई तो आलू को नष्ट करा दिया जाएगा.

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉ. सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में मंडी पहुंची थी. टीम के पहुंचते ही मंडी के व्यापारियों में हड़कंप मच गया. कुछ ट्रकों के ड्राइवर ट्रक खड़ी कर फरार हो गए. उन्हें मंगाने वाले व्यापारी भी वहां से चले गए, जिनका माल पकड़ा गया है. 

बाजार में चटक लाल रंग के आलू खूब बिक रहे हैं. कीमत भी सामान्य आलू से अधिक है, लेकिन इसे खरीदते समय सावधान हो जाएं. यह कोई प्राकृतिक रंग नहीं है बल्कि केमिकल से रंगा गया है. वह केमिकल जिसका उपयोग पेंट में किया जाता है. छिलका उतारने पर भी यह सुरक्षित नहीं है. क्योंकि इसमें बने छोटे छिद्रों से केमिकल आलू के अंदर पहुंच जाता है.

बलिया में चल रहा मिलावट का खेल

यूपी के बलिया में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने इस मामले में जांच की थी. टीम की ओर से भेजे गए सैंपल में आलू में मिलावट पायी गई थी. इसमें आयरन आक्साइड या फेरिक ऑक्साइड मिलाने की पुष्टि हुई थी. उसके बाद गोरखपुर में भी जांच की जा रही है. इसके लगातार इस्तेमाल से किडनी व लीवर भी फेल हो सकता है. 

गोरखपुर के हर बाजार में लगने वाले सब्जी के हर ठेले पर यह लाल आलू नजर आ जाएगा. सामान्य आलू से यह 5 से 10 रुपये प्रति किलो महंगा होता है. दुकानदार इसे ताजा और बढ़िया आलू कहकर बेचता है. लोगों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन यह आलू काफी हानिकारक है. ताजा आया आलू जब छीला जाता है, तो इससे आंखों में जलन हो सकती है. पिछले करीब 6 महीने से ऐसे आलू बाजार में आ रहे हैं. 

सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग ने क्या कहा?

गोरखपुर में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉ. सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी व कन्नौज के कोल्ड स्टोरेज से यह आलू गोरखपुर की मंडी में आ रहा है. कोल्ड स्टोरेज से आलू निकालने के बाद उसे केमिकल में रंगा जाता है. उसके बाद अलग-अलग जिलों के बाजार में भेज दिया जाता है. गोरखपुर में बड़ी सब्जी मंडी है, इसलिए यहां बड़ी मात्रा में आलू आ रहा है. आनलाइन मंगाने पर भी यही आलू सप्लाई किया जा रहा है. 

खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसकी प्रारंभिक जांच की थी. पानी में आलू डालते ही पानी का रंग लाल हो गया था. इसका सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया था. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मंडी भी गई थी. मंडी सचिव के साथ मिलकर थोक व्यापारियों से बात की गई थी. उन्हें यह आलू न मंगवाने के लिए जागरूक किया गया था. कुछ दिन तक आवक कम रही लेकिन फिर बढ़ गई. 

गोरखपुर में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉ. सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी व कन्नौज के कोल्ड स्टोरेज से यह आलू गोरखपुर की मंडी में आ रहा है. कोल्ड स्टोरेज से आलू निकालने के बाद उसे केमिकल में रंगा जाता है. उसके बाद अलग-अलग जिलों के बाजार में भेज दिया जाता है. गोरखपुर में बड़ी सब्जी मंडी है, इसलिए यहां बड़ी मात्रा में आलू आ रहा है. आनलाइन मंगाने पर भी यही आलू सप्लाई किया जा रहा है. 

जांच में पाया गया था रंगीन आलू

खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसकी प्रारंभिक जांच की थी. पानी में आलू डालते ही पानी का रंग लाल हो गया था. इसका सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया था. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मंडी भी गई थी. मंडी सचिव के साथ मिलकर थोक व्यापारियों से बात की गई थी. उन्हें यह आलू न मंगवाने के लिए जागरूक किया गया था. कुछ दिन तक आवक कम रही लेकिन फिर बढ़ गई. 

गोरखपुर के सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि पूरे यूपी में शासन के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि लोग बाजार में बिकने वाले लाल आलू का सेवन करने से बचें. इसमें पेंट में मिलाया जाने वाला केमिकल मिलाया जा रहा है. स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक है. 

उन्होंने कहा कि हमें सूचना मिली थी कि केमिकल से रंगा हुआ आलू मंगाया गया है. इस सूचना पर मंडी में रविवार को छापा मारा गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई है. आलू का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है. तब तक आलू सीज रहेगा. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी.

Published at : 28 Sep 2025 08:35 PM (IST)
Food Department Balia News UP NEWS Gorakhpur News CRIME NEWS
