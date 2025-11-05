उत्तराखंड में ठंड की दस्तक: देहरादून से पिथौरागढ़ तक बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी

उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने राज्य के पर्वतीय जिलों में मंगलवार को हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है. पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून समेत उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक, इस ताजा बदलाव से पर्वतीय इलाकों में शीतलहर का प्रभाव बढ़ेगा. सुबह और शाम के समय ठंडी हवाएं लोगों को ठिठुरन का अहसास कराएंगी, विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे पहाड़ी इलाकों में ठंड का असर और बढ़ जाएगा. वहीं मैदानी इलाकों में कोहरा छाने की संभावना है, जो दृश्यता को प्रभावित कर सकता है.

पश्चिमी विक्षोभ अब सक्रिय

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हो रहा है. उन्होंने बताया कि छह से आठ नवंबर तक प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहेगा और धीरे-धीरे तापमान में स्थिरता आ सकती है. हालांकि, रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा.

यात्रियों को जारी किया अलर्ट

इधर, प्रशासन ने पर्वतीय इलाकों में यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है. बर्फबारी की संभावना को देखते हुए ऊंचाई वाले मार्गों पर एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है. मौसम विभाग ने किसानों को भी सलाह दी है कि वे अपनी फसलों को ओलावृष्टि या पाले से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं.

पर्यटकों को बर्फ़बारी का इंतजार

कुल मिलाकर, उत्तराखंड में आने वाले कुछ दिन ठंडक भरे रहने वाले हैं. पहाड़ों में बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों के लिए यह मौसम खासा रोमांचक साबित हो सकता है. बता दें कि पहाड़ों पर बर्फ़बारी में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. स्थानीय होटल व्यवसायी व स्थानीय व्यापारी मौसम की करवट से खासा उत्साहित हैं.