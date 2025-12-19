उत्तराखंड में बिछी घने कोहरे की सफेद चादर, कई जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी, इस दिन होगी बारिश

उत्तराखंड में आधा दिसंबर बीतने के बाद ठंड का असर साफ तौर पर दिखने लगा है. मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में सुबह-शाम ठंड बढ़ गई है. कई जिलों में कोहरा भी आफत बनकर छाने लगा हैं. मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार सुबह से देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी जिले में घना कोहरा देखने को मिला. कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे सड़क से लेकर रेल यातायात पर खासा असर दिख रहा है.

इन जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी

ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार जिले के कुछ क्षेत्रों में आज शीत दिवस (कोल्ड डे) की स्थिति बनने के आसार जताए गए हैं, जिससे दिन में भी ठंड का असर बना रह सकता है. शनिवार से पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बदलने की संभावना है. इस दौरान ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है.

22 से 24 दिसंबर तक प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जिससे ठंड में और इजाफा हो सकता है. गुरुवार को देहरादून का अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से दो डिग्री ज्यादा 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा.

यही स्थिति प्रदेश के अन्य मैदानी इलाकों में भी देखने को मिली, जहां दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंड का असर बना रहा. ठंड की वजह से की जिलों में स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है. ताकि बच्चों को परेशानी न हो.

घने कोहरे का असर रेल यातायात पर भी साफ तौर पर देखने को मिला. उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई. गुरुवार को लिंक एक्सप्रेस, राप्ती गंगा एक्सप्रेस और कुंभ एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से देरी से देहरादून पहुंचीं. इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

कोहरे का रेल यातायात पर भी असर

लिंक एक्सप्रेस 14113 अपने निर्धारित समय 12:20 बजे की बजाय करीब पांच घंटे की देरी से स्टेशन पहुंची. राप्ती गंगा एक्सप्रेस 15005 सात घंटे और कुंभ एक्सप्रेस 12369 तीन घंटे विलंब से दून पहुंची. वहीं गोरखपुर-देहरादून एक्सप्रेस 5001 भी अपने तय समय 15:15 बजे से लगभग सात घंटे देरी से रवाना हुई.

ट्रेनों के विलंब से आने-जाने के कारण यात्रियों को स्टेशन पर कई-कई घंटे तक इंतजार करना पड़ा. यात्री बार-बार इंक्वायरी काउंटर पर ट्रेनों की स्थिति की जानकारी लेते नजर आए. बीते चार दिनों से मैदानी क्षेत्रों में लगातार घने कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है, जिससे आम जनजीवन पर असर पड़ा है.

