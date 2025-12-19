हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में बिछी घने कोहरे की सफेद चादर, कई जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी, इस दिन होगी बारिश

उत्तराखंड में बिछी घने कोहरे की सफेद चादर, कई जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी, इस दिन होगी बारिश

Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में प्रचंड सर्दी पड़ रही है. शनिवार से पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बदलने की संभावना है. इस दौरान ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं.

By : दानिश खान | Updated at : 19 Dec 2025 12:03 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में आधा दिसंबर बीतने के बाद ठंड का असर साफ तौर पर दिखने लगा है. मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में सुबह-शाम ठंड बढ़ गई है. कई जिलों में कोहरा भी आफत बनकर छाने लगा हैं. मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है. 

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार सुबह से देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी जिले में घना कोहरा देखने को मिला. कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे सड़क से लेकर रेल यातायात पर खासा असर दिख रहा है. 

इन जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी

ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार जिले के कुछ क्षेत्रों में आज शीत दिवस (कोल्ड डे) की स्थिति बनने के आसार जताए गए हैं, जिससे दिन में भी ठंड का असर बना रह सकता है. शनिवार से पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बदलने की संभावना है. इस दौरान ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. 

22 से 24 दिसंबर तक प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जिससे ठंड में और इजाफा हो सकता है. गुरुवार को देहरादून का अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से दो डिग्री ज्यादा 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा. 

यही स्थिति प्रदेश के अन्य मैदानी इलाकों में भी देखने को मिली, जहां दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंड का असर बना रहा. ठंड की वजह से की जिलों में स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है. ताकि बच्चों को परेशानी न हो. 

घने कोहरे का असर रेल यातायात पर भी साफ तौर पर देखने को मिला. उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई. गुरुवार को लिंक एक्सप्रेस, राप्ती गंगा एक्सप्रेस और कुंभ एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से देरी से देहरादून पहुंचीं. इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

कोहरे का रेल यातायात पर भी असर

लिंक एक्सप्रेस 14113 अपने निर्धारित समय 12:20 बजे की बजाय करीब पांच घंटे की देरी से स्टेशन पहुंची. राप्ती गंगा एक्सप्रेस 15005 सात घंटे और कुंभ एक्सप्रेस 12369 तीन घंटे विलंब से दून पहुंची. वहीं गोरखपुर-देहरादून एक्सप्रेस 5001 भी अपने तय समय 15:15 बजे से लगभग सात घंटे देरी से रवाना हुई.

ट्रेनों के विलंब से आने-जाने के कारण यात्रियों को स्टेशन पर कई-कई घंटे तक इंतजार करना पड़ा. यात्री बार-बार इंक्वायरी काउंटर पर ट्रेनों की स्थिति की जानकारी लेते नजर आए. बीते चार दिनों से मैदानी क्षेत्रों में लगातार घने कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है, जिससे आम जनजीवन पर असर पड़ा है.

UP Politics: 5 बड़ा या सात? अखिलेश यादव ने बीजेपी से ये 5 सवाल पूछ कर खेल दिया बड़ा सियासी दांव!

Published at : 19 Dec 2025 12:03 PM (IST)
Tags :
Weather IMD Uttarakhand Weather Today Uttarakhand Weather UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Osman Hadi Death: 'भारत से बात कर तुरंत...' शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में उबाल, इंकलाब मंच ने दी बड़ी चेतावनी
'भारत से बात कर तुरंत...' शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में उबाल, इंकलाब मंच ने दी बड़ी चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोडीन मामले पर पहली बार खुलकर बोले सीएम योगी, कहा- हर माफिया का समाजवादी पार्टी से रिश्ता
कोडीन मामले पर पहली बार खुलकर बोले सीएम योगी, कहा- हर माफिया का समाजवादी पार्टी से रिश्ता
विश्व
Bangladesh Unrest: शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
क्रिकेट
NZ vs WI: डेवन कॉनवे ने ठोका दोहरा शतक, न्यूजीलैंड ने 575 रन पर घोषित की पहली पारी
NZ vs WI: डेवन कॉनवे ने ठोका दोहरा शतक, न्यूजीलैंड ने 575 रन पर घोषित की पहली पारी
Advertisement

वीडियोज

Nitish Kumar Hijab Controversy: हिजाब का सवाल, हिंदू-मुस्लिम वाला बवाल | Bihar | Viral Video
India–Oman FTA Final , Indian कारोबार के लिए Global दरवाज़ा | Paisa Live
IPO Alert: Global Ocean Logistics IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Vedanta Demerger को हरी झंडी | Share ने बनाया नया Record | Paisa Live
Bangladesh Violence: बांग्लादेश में चुनाव से पहले क्यों भड़की हिंसा ? | Sharif Osman Hadi Dies
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Osman Hadi Death: 'भारत से बात कर तुरंत...' शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में उबाल, इंकलाब मंच ने दी बड़ी चेतावनी
'भारत से बात कर तुरंत...' शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में उबाल, इंकलाब मंच ने दी बड़ी चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोडीन मामले पर पहली बार खुलकर बोले सीएम योगी, कहा- हर माफिया का समाजवादी पार्टी से रिश्ता
कोडीन मामले पर पहली बार खुलकर बोले सीएम योगी, कहा- हर माफिया का समाजवादी पार्टी से रिश्ता
विश्व
Bangladesh Unrest: शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
क्रिकेट
NZ vs WI: डेवन कॉनवे ने ठोका दोहरा शतक, न्यूजीलैंड ने 575 रन पर घोषित की पहली पारी
NZ vs WI: डेवन कॉनवे ने ठोका दोहरा शतक, न्यूजीलैंड ने 575 रन पर घोषित की पहली पारी
बॉलीवुड
एनुअल फंक्शन में बार्बी डॉल बनकर पहुंची अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की लाडली, आराध्या के बदले लुक पर फिदा हुए फैंस
एनुअल फंक्शन में बार्बी डॉल बनकर पहुंची अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की लाडली, देखें तस्वीरें
हेल्थ
Kidney Disease: अपनी आदतों में कर लें यह आसान-सा बदलाव, कम हो जाएगा किडनी खराब होने का खतरा
अपनी आदतों में कर लें यह आसान-सा बदलाव, कम हो जाएगा किडनी खराब होने का खतरा
ट्रेंडिंग
बच्चे की स्कूल न जाने की जिद के बीच पापा की जोर-जबरदस्ती, वीडियो देख याद आ जाएगा बचपन 
बच्चे की स्कूल न जाने की जिद के बीच पापा की जोर-जबरदस्ती, वीडियो देख याद आ जाएगा बचपन 
यूटिलिटी
रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी मकान नहीं खाली कर रहा किराएदार, ये कदम उठा सकते हैं मकान मालिक
रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी मकान नहीं खाली कर रहा किराएदार, ये कदम उठा सकते हैं मकान मालिक
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget