उत्तराखंड में मौसम का यू-टर्न, ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी, बारिश को लेकर आया ये अपडेट

उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से मौसम लगातार करवट बदल रहा है. सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार यह पश्चिमी विक्षोभ अब राज्य से आगे बढ़ चुका है, हालांकि उत्तरी जिलों में अभी भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है.

2500 से 2800 मीटर की अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी की गई दर्ज

मौसम विभाग देहरादून के निदेशक डॉ. सी.एस. तोमर के अनुसार, मंगलवार (27 जनवरी 2026) की देर रात से बुधवार (28 जनवरी 2026) की सुबह तक प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है. वहीं राज्य के 2500 से 2800 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी दर्ज की गई.

उन्होंने बताया कि जो पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड में सक्रिय था, वह अब आगे बढ़ चुका है, लेकिन इसके अवशेष प्रभाव के चलते उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और साथ ही उनसे जुड़े बागेश्वर और रुद्रप्रयाग के कुछ हिस्सों में आज भी कहीं-कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी हुई है.

30 और 31 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय

यह सिलसिला धीरे-धीरे कमजोर पड़ेगा और मौसम विभाग ने अगले पश्चिमी विक्षोभ को लेकर भी चेतावनी जारी की है. डॉ. तोमर के अनुसार, 30 और 31 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड में सक्रिय होगा, जिसका असर 31 जनवरी की रात से दिखना शुरू हो जाएगा. वहीं 1 और 2 फरवरी को इसका प्रभाव सबसे अधिक रहेगा. इस दौरान राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

वहीं लगातार बारिश और बर्फबारी के कारण प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी. हालांकि बुधवार को तेज धूप खिलने के बाद मौसम में सुधार देखने को मिला है मौसम विभाग के अनुसार, बादल कम होने के कारण दिन के तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है.