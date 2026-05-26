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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand Weather: पहाड़ों पर बर्फ और मैदानों में आग... उत्तराखंड में मौसम दिखा रहा दोहरा मिजाज

Uttarakhand Weather: पहाड़ों पर बर्फ और मैदानों में आग... उत्तराखंड में मौसम दिखा रहा दोहरा मिजाज

Dehradun News In Hindi :उत्तराखंड में मौसम का दोहरा असर देखने को मिल रहा है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो रही है, जबकि मैदानी जिलों में भीषण गर्मी और हीटवेव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: Khushbu kumari | Updated at : 26 May 2026 01:48 PM (IST)
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एक तरफ हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ की चोटियां बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हैं, तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा. उत्तराखंड इन दिनों मौसम के दो बिल्कुल अलग मिजाज एक साथ झेल रहा है. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में भीषण हीटवेव का अलर्ट जारी किया है.

बीते 24 घंटों में काशीपुर 44 डिग्री सेल्सियस के साथ पूरे राज्य में सबसे गर्म रहा. देहरादून में पारा 40.4 डिग्री तक चढ़ा, जबकि हल्द्वानी, हरिद्वार और ऋषिकेश में भी तापमान 39 डिग्री के करीब रहा. जानकार बता रहे हैं कि फिलहाल अगले दो से तीन दिन और राहत की उम्मीद नहीं है उसके बाद ही पारे में दो से चार डिग्री की गिरावट आ सकती है.

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पहाड़ों में हुई बर्फबारी, आज भी बारिश के आसार          

जहां मैदान तप रहे हैं, वहीं पर्वतीय इलाकों में मौसम ने करवट ली है. सोमवार को चमोली के हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ धाम के नर-नारायण पर्वत और पिथौरागढ़ के नाभीढांग की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई. चमोली के जोशीमठ में 2.2 मिमी, चंपावत में 1 मिमी, मुनस्यारी में 0.4 मिमी, केदारनाथ में 0.1 मिमी और अल्मोड़ा के देवीधुरा में 1.5 मिमी बारिश दर्ज की गई.

मंगलवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है. इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और बिजली चमकने का भी अनुमान है, इसलिए पहाड़ों में जाने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं को सावधान रहने की जरूरत है.

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देहरादून में आज 39 डिग्री तक पहुंचेगा पारा

राजधानी देहरादून में मंगलवार को आसमान मुख्यतः साफ रहने का अनुमान है , हालांकि कुछ इलाकों में बादल बन सकते हैं. मौसम विभाग का अनुमान है कि अधिकतम तापमान 39 डिग्री के आसपास रहेगा. शहर में सुबह न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री दर्ज किया गया. दोपहर की तेज धूप और गर्म हवाओं को देखते हुए विशेषज्ञ लोगों को बेवजह घर से बाहर न निकलने की सलाह दे रहे हैं.

सरकार अलर्ट मोड में, जिलाधिकारियों को निर्देश

हीटवेव के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार हरकत में आ गई है. सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को तत्काल एहतियाती व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. सभी जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र और नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे सक्रिय रखे जाएंगे.

स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में पर्याप्त दवाइयां, ओआरएस, बर्फ और जरूरी उपकरण पहले से तैयार रखने को कहा गया है. लू और डिहाइड्रेशन के मरीजों के लिए अलग से इंतजाम किए जा रहे हैं.

नगर निकायों को बाजारों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और भीड़भाड़ वाले चौराहों पर पेयजल और शीतल जल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही अस्थायी शेड और विश्राम स्थल बनाने को भी कहा गया है.

बिजली और पेयजल विभागों को सख्त हिदायत दी गई है कि गर्मी के दौरान किसी भी तरह की बाधा न आने दें. जहां पानी की किल्लत है, वहां अतिरिक्त टैंकर भेजे जाएंगे.

बाहर काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों के लिए काम का समय सुबह और शाम तक सीमित रखने की सलाह दी गई है ताकि दोपहर की तपती धूप से बचा जा सके.

सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने आम लोगों से अपील की है कि दोपहर में अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और खूब पानी व तरल पदार्थ पीते रहें. उन्होंने कहा गर्मी को हल्के में लेने की गलती भारी पड़ सकती है.

अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम

27 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं हल्की बारिश या गरज हो सकती है। बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा.

28 मई को इन्हीं पांच पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. बाकी जिलों में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है.

29 मई को पर्वतीय जिलों के कई हिस्सों में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 26 May 2026 01:48 PM (IST)
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