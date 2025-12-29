दिल्ली-हरिद्वार हाईवे पर घने कोहरे से थामी रफ्तार, लोगों ने सड़क किनारे रोकीं गाड़ियां

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों जबरदस्त ठंड और कोहरे की मार देखने को मिल रही हैं. सुबह और शाम के समय इतना घना कोहरा पड़ रहा है जिसके वजह से आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है. कोहरे के चलते दिल्ली–हरिद्वार नेशनल हाईवे पर रफ्तार थम गई है. कई जगहों पर लोगों ने अपनी गाड़ियों में ब्रेक लगा दिए है.

हरिद्वार के बहादराबाद स्थित टोल प्लाजा क्षेत्र में कोहरे की सफेद चादर छाई हुई है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है. हालात ऐसे हैं कि कई वाहन चालकों को मजबूरन अपनी गाड़ियां रोकनी पड़ीं, क्योंकि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. ऐसे में उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाने से ज्यादा रुकना ही बेहतर समझा.

घने कोहरे की वजह से गाड़ी चलाना मुश्किल

कोहरे की वजह से लोगों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया ऐसे में कई वाहन चालकों ने रास्ते में ही अपनी गाड़ियां रोक दी और ठंड व कोहरे से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. घने कोहरे को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर हैं. लोगों को मौसम देखकर ही आगे बढ़ने की सलाह की गई है.

लोगों ने रास्ते में रोकी गाड़ियां

रविवार शाम से ही दिल्ली-हरिद्वार हाईवे पर घना छाना शुरू हो गया जिसके यहां जीरो मीटर विजिबिलिटी हो गई. सोमवार सुबह भी घने कोहरे का असर देखने को मिला. जिससे लोगों को वाहन चलाने में खासी दिक्कतें होने लगीं. थोड़ी ही दूरी पर देखना भी मुश्किल हो गया. दूर-दूर तक सफेद घने कोहरे की चादर छाई हुई है.

कोहरे और ठंड के चलते सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए प्रशासन एक्टिव मोड पर काम कर रहा है. वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे धीमी गति से वाहन चलाएं, फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें. प्रशासन का कहना है कि सावधानी ही इस मौसम में सबसे बड़ी सुरक्षा है. कोहरे में गाड़ी धीरे चलाएं और सुरक्षित रहे. किसी तरह की जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है.

