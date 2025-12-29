हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बदायूं: रेबीज की वैक्सीन लगवाने दौड़े 200 लोग, तेरहवीं में रायता पीने के बाद कोहराम, ऐसा क्या हुआ?

बदायूं: रेबीज की वैक्सीन लगवाने दौड़े 200 लोग, तेरहवीं में रायता पीने के बाद कोहराम, ऐसा क्या हुआ?

Badaun News: तेरहवीं के भोज में जिस भैंस के दूध से रायता बनाया गया था, उसे कुछ दिन पहले एक कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद वो रेबीज से संक्रमित हो गई और उसकी मौत हो गई थी. रायता खाने वाले लोगों में दहशत है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 29 Dec 2025 10:01 AM (IST)
उत्तर प्रदेश के बदायूं में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां तेहरवीं के भोज में रायता खाने के बाद 200 से ज्यादा लोगों को रेबीज की वैक्सीन लगवानी पड़ी. ये रायता जिस भैंस के दूध से बना था, उसे कुत्ते ने काट लिया था. तेहरवीं के बाद इस भैंस की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों में रैबीज का डर बढ़ गया और वो इंजेक्शन लगवाने अस्पताल पहुंच रहे हैं. 

दरअसल बदायूं के उझानी कोतवाली स्थित पिपरौल गाँव में ओरन साहू नाम के शख्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद 22 दिसंबर को उनकी तेरहवीं के भोज का आयोजन किया गया था, ये आयोजन उनके दामाद कृपाशंकर ने किया था. इस भोज में रायता भी परोसा गया था, जो गांव में ही रहने वाले प्रमोद साहू की भैंस के दूध से बनाया गया था. 

रायता खाने के बाद लोगों में बढ़ी दहशत 

ये रायता भोज में आने वाले लोगों को परोसा गया. लेकिन, तेरहवीं के कार्यक्रम के बाद बीते शुक्रवार को उस भैंस की मौत हो गई. जिसके बाद पूरे गाँव में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा हैं कि कुछ दिन पहले इस भैंस को पागल कुत्ते ने काट लिया था. जिसके बाद वो भैंस बीमार पड़ गई और फिर उसकी मौत हो गई. 

भैंस के मौत के बाद घबराए लोग

भैंस की मौत होने के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई है और लोग अपनी सेहत को लेकर परेशान हो गए हैं. रेबीज के डर से लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पताल दौड़ने लगे. देखते ही देखते स्थानीय सीएचसी अस्पताल में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी. कई लोग तो इंजेक्शन लगवाने के लिए जिला अस्पताल तक पहुंच गए. ग्रामीणों को डर है कि कहीं रैबीज के इंफ़ेक्शन वाली भैंस के दूध की वजह से उनमें भी संक्रमण हो जाए. 

गाँव के ही रहने वाले आदेश के मुताबिक अब तक गांव के 15 लोग जिनमें बृजेश साहू, मोहनलालगंज, गौरव, सौरभ, विवेक, रिषभ, नीसू, राजवती, गुड्डी, जबर सिंह, नेहा और सोनी समेत कई लोगों ने वैक्सीन लगवाई है. अन्य लोगों में भी इसे लेकर डर बना हुआ है और वो भी अस्पताल जाने की तैयारी कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग को कैंप लगाकर लोगों की जांच करना चाहिए ताकि कोई अप्रिय घटना से बचा जा सके. 

यूपी में कोहरे और कोल्ड डे के बीच बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, जानें- कैसा रहेगा मौसम

Published at : 29 Dec 2025 10:01 AM (IST)
