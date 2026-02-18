उत्तराखंड: पहाड़ों में बदलेगा मौसम, 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार, मैदान में खिलेगी धूप

उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. आज, 18 फरवरी को राज्य के पांच पर्वतीय जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं. मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून के अनुसार जिन इलाकों की ऊंचाई 3300 मीटर या उससे अधिक है, वहां हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों तक पहाड़ों में मौसम का यही मिजाज बना रह सकता है.

देहरादून में बारिश की संभावना, 12 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान

मैदानी क्षेत्रों के लोगों को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद है. मैदानों में मौसम शुष्क रहेगा और अच्छी धूप खिली रहेगी, जिससे दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी महसूस की जा सकती है. दूसरी ओर, पहाड़ी इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है.

राजधानी देहरादून की बात करें तो आज शहर में आसमान पर बादलों का डेरा रहने की संभावना है. दिन के समय अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान करीब 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आने वाले दिनों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिससे दिन में हल्की गर्माहट महसूस होगी.

20 और 21 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम रहेगा साफ

सोमवार (16 फरवरी) के मौसम पर नजर डालें तो पूरे प्रदेश में मौसम साफ और सुहावना बना रहा. किसी भी जिले में न तो बारिश हुई और न ही बर्फबारी दर्ज की गई. दिनभर हल्की से मध्यम धूप खिली रही, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिली, हालांकि सुबह और शाम के समय सर्दी का असर बना रहा.

आगे के पूर्वानुमान के मुताबिक 19 फरवरी को चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा. वहीं 20 और 21 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है.