उत्तराखंड में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) कुमाऊं यूनिट, ड्रग इंस्पेक्टर और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 मार्च को गदरपुर के मेन मार्केट स्थित कुमार मेडिकल हॉल पर छापा मारकर भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद कीं. पुलिस ने इसे साल 2026 में उत्तराखंड में अब तक की सबसे बड़ी नशीली दवाओं की बरामदगी बताया है.

पुख्ता सूचना के आधार पर ड्रग इंस्पेक्टर निधि शर्मा और एसटीएफ इंस्पेक्टर विकास चौधरी की टीम मेडिकल स्टोर पर पहुंची. उस वक्त दुकान का मालिक राजकुमार काउंटर पर मौजूद था. टीम ने जब काउंटर की तलाशी ली तो एक थैले में भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां मिलीं. सख्त पूछताछ के बाद आरोपी ने दुकान के पीछे बने स्टोर रूम का राज खोला, जहां प्लास्टिक के कट्टों और गत्ते की पेटियों में नशीली दवाओं का पूरा जखीरा छिपाकर रखा गया था.

क्या-क्या हुआ बरामद?

छापेमारी में 9,416 कैप्सूल स्पास्मो प्रॉक्सीवॉन व अन्य ब्रांड के, 1,300 मानसिक शांति के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित गोलियां और 51 बोतल कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप बरामद हुए. कुल मिलाकर 10 हजार से अधिक नशीली दवाएं एक ही ठिकाने से जब्त की गईं.

मुरादाबाद से जुड़े थे तार

जब ड्रग इंस्पेक्टर ने इन दवाओं के वैध बिल और दस्तावेज मांगे तो आरोपी राजकुमार कोई भी कागज पेश नहीं कर सका. पूछताछ में उसने कबूल किया कि ये नशीले कैप्सूल और सिरप उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक व्यक्ति सप्लाई करता था. इससे साफ है कि यह कारोबार राज्य की सीमाओं के पार तक फैला हुआ था और पूरी तरह संगठित तरीके से चलाया जा रहा था.

मुकदमा दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी राजकुमार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 के तहत गदरपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया. मुरादाबाद के सप्लायर की तलाश जारी है.

एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने इस कार्रवाई पर टीम की सराहना की और आमजन से अपील की कि वे नशे से दूर रहें. उन्होंने कहा कि अगर किसी को आसपास नशा तस्करी की जानकारी हो तो तुरंत एसटीएफ या एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) को सूचित करें. सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी.