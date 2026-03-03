हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDehradun News: मेडिकल स्टोर या नशे का कारोबार! STF ने 10 हजार से ज्यादा नशीली दवाएं की बरामद, मालिक गिरफ्तार

Dehradun News: मेडिकल स्टोर या नशे का कारोबार! STF ने 10 हजार से ज्यादा नशीली दवाएं की बरामद, मालिक गिरफ्तार

Dehradun News In Hindi: गदरपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई में मेडिकल स्टोर से 10 हजार से ज्यादा प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद की गईं. मालिक को गिरफ्तार कर मुरादाबाद कनेक्शन की जांच शुरू की गई है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 Mar 2026 01:42 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) कुमाऊं यूनिट, ड्रग इंस्पेक्टर और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 मार्च को गदरपुर के मेन मार्केट स्थित कुमार मेडिकल हॉल पर छापा मारकर भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद कीं. पुलिस ने इसे साल 2026 में उत्तराखंड में अब तक की सबसे बड़ी नशीली दवाओं की बरामदगी बताया है.

पुख्ता सूचना के आधार पर ड्रग इंस्पेक्टर निधि शर्मा और एसटीएफ इंस्पेक्टर विकास चौधरी की टीम मेडिकल स्टोर पर पहुंची. उस वक्त दुकान का मालिक राजकुमार काउंटर पर मौजूद था. टीम ने जब काउंटर की तलाशी ली तो एक थैले में भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां मिलीं. सख्त पूछताछ के बाद आरोपी ने दुकान के पीछे बने स्टोर रूम का राज खोला, जहां प्लास्टिक के कट्टों और गत्ते की पेटियों में नशीली दवाओं का पूरा जखीरा छिपाकर रखा गया था.

क्या-क्या हुआ बरामद?

छापेमारी में 9,416 कैप्सूल स्पास्मो प्रॉक्सीवॉन व अन्य ब्रांड के, 1,300 मानसिक शांति के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित गोलियां और 51 बोतल कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप बरामद हुए. कुल मिलाकर 10 हजार से अधिक नशीली दवाएं एक ही ठिकाने से जब्त की गईं.

मुरादाबाद से जुड़े थे तार

जब ड्रग इंस्पेक्टर ने इन दवाओं के वैध बिल और दस्तावेज मांगे तो आरोपी राजकुमार कोई भी कागज पेश नहीं कर सका. पूछताछ में उसने कबूल किया कि ये नशीले कैप्सूल और सिरप उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक व्यक्ति सप्लाई करता था. इससे साफ है कि यह कारोबार राज्य की सीमाओं के पार तक फैला हुआ था और पूरी तरह संगठित तरीके से चलाया जा रहा था.

मुकदमा दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी राजकुमार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 के तहत गदरपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया. मुरादाबाद के सप्लायर की तलाश जारी है.

एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने इस कार्रवाई पर टीम की सराहना की और आमजन से अपील की कि वे नशे से दूर रहें. उन्होंने कहा कि अगर किसी को आसपास नशा तस्करी की जानकारी हो तो तुरंत एसटीएफ या एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) को सूचित करें. सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी.

और पढ़ें

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read
Published at : 03 Mar 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: मेडिकल स्टोर या नशे का कारोबार! STF ने 10 हजार से ज्यादा नशीली दवाएं की बरामद, मालिक गिरफ्तार
देहरादून: मेडिकल स्टोर या नशे का कारोबार! STF ने 10 हजार से ज्यादा नशीली दवाएं की बरामद, मालिक गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बदरी-केदार धाम में विशेष पूजा के शुल्क बढ़ाने की तैयारी, BKTC जल्द बोर्ड बैठक में रखेगा प्रस्ताव
बदरी-केदार धाम में विशेष पूजा के शुल्क बढ़ाने की तैयारी, BKTC जल्द बोर्ड बैठक में रखेगा प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खामेनेई के प्रतिनिधि से इमरान मसूद ने की मुलाकात, बोले- दुश्मन की मौत पर भी बोलते हैं, ईरान तो हमारा दोस्त
खामेनेई के प्रतिनिधि से इमरान मसूद ने की मुलाकात, बोले- दुश्मन की मौत पर भी बोलते हैं, ईरान तो हमारा दोस्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Gorakhpur News: होली पर गोरखनाथ मंदिर में CM योगी का जनता दर्शन, इलाज के लिए आर्थिक मदद का भरोसा
गोरखपुर: होली पर गोरखनाथ मंदिर में CM योगी का जनता दर्शन, इलाज के लिए आर्थिक मदद का भरोसा
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran Strike: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना डेंजर जोन! 1.5 करोड़ बैरल तेल यहीं से होता है सप्लाई, भारत-चीन का बड़ा नुकसान क्यों?
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना डेंजर जोन! 1.5 करोड़ बैरल तेल यहीं से होता है सप्लाई, भारत-चीन का बड़ा नुकसान क्यों?
बिहार
सियासत में आते ही सीधे राज्यसभा जाएंगे निशांत? JDU ने कर दिया साफ, 'नीतीश कुमार…'
सियासत में आते ही सीधे राज्यसभा जाएंगे निशांत? JDU ने कर दिया साफ, 'नीतीश कुमार…'
विश्व
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
क्रिकेट
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
साउथ सिनेमा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया ये बड़ा तोहफा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया तोहफा
इंडिया
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
शिक्षा
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के प्रश्न कहां से आते हैं? जानिए प्रश्न पत्र कैसे तैयार किया जाता है
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के प्रश्न कहां से आते हैं? जानिए प्रश्न पत्र कैसे तैयार किया जाता है
यूटिलिटी
गैस सिलेंडर में कितनी बची है गैस, ऐसे कर सकते हैं पता
गैस सिलेंडर में कितनी बची है गैस, ऐसे कर सकते हैं पता
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget