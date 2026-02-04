उत्तराखंड से टकराया दूसरा पश्चिमी विक्षोभ, मौसम ने फिर ली करवट, कई इलाकों में छाया कोहरा

वर्ष 2026 में दूसरी बार पश्चिमी विक्षोभ टकराने के बाद उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर अपना रंग बदला है, जहां ऊंची चोटियों ने हल्का हिमपात दर्ज किया, वहीं कुछ मैदानी इलाकों में और कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा. वैसे तो प्रदेश के पर्वतीय-मैदानी मिश्रित भौगोलिक संरचना के चलते इस तरह की विविधता सामान्य है, हालांकि हर बार बदलते मौसम का प्रभाव जनता, यात्रियों, किसानों और सेवाकर्मियों पर सीधे तौर पर पड़ता हुआ नजर आता है.

प्रदेश में कहीं बारिश कहीं धूप तो कहीं गिरी बर्फ

बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब जैसे क्षेत्रों में बर्फबारी होने के कारण पर्वतीय इलाकों में तापमान में कमी दर्ज की गयी. वहीं, यदि मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो राजधानी देहरादून और हरिद्वार में दिन भर तेज धूप खिली रही. वहीं सुबह और शाम को कई इलाकों में कोहरा भी छाया रहा. इसी तरह उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गयी, जिसके कारण इन क्षेत्रों के तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई.

आगामी दिनों के लिए क्या है मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड के लिए यलो अलर्ट जारी करते हुए हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी और नैनीताल के कुछ मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहने का अनुमान लगाया है. विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ठंड बने रहने का अनुमान लगाया है, वहीं मैदानी इलाकों में धूप और कोहरे का मिला-जुला असर देखने को मिलेगा.

उत्तराखंड में वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से मौसम में आए बदलाव के कारण एक बार फिर से ठंड और कोहरे का असर प्रदेश के कई इलाकों दिखाई देने लगा है. मौसम में आए बदलाव की वजह से एक बार फिर लोगों को ठंड का एहसास हुआ है.

