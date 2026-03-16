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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand Weather: उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से बढ़ी ठंड

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से बढ़ी ठंड

Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड के कई जिलों में रविवार को हुई बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है. मौसम विभाग ने आज भी देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल में बारिश का अलर्ट दिया है.

By : दानिश खान | Updated at : 16 Mar 2026 08:54 AM (IST)
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उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के बीच रविवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सुबह से बादल छाए रहे और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को कुछ राहत मिली है. वहीं ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने से एक बार फिर ठंड का असर बढ़ गया है.

रविवार सुबह बदरीनाथ धाम और केदारनाथ धाम सहित ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई. इसके अलावा हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी हिमपात हुआ. बर्फबारी के कारण इन क्षेत्रों में ठंड काफी बढ़ गई है और तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है. कठिन मौसम परिस्थितियों के बावजूद बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में तैनात पुलिस और आईटीबीपी के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं.

बारिश के बाद लोगों को मिली गर्मी से राहत

दूसरी ओर मैदानी और निचले इलाकों में बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है. देहरादून, हरिद्वार समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. चमोली जिले के ज्योतिर्मठ, गोपेश्वर, पीपलकोटी, पोखरी सहित कई क्षेत्रों में भी बारिश हुई, जिससे वातावरण में ठंडक बढ़ गई है. लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के लिए भी यह बारिश राहत लेकर आई है, क्योंकि इससे फसलों को नमी मिलेगी.

आज भी इन जिलों में बारिश का यलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज 16 मार्च को भी देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत जिलों के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं गरज के साथ तेज बारिश, बिजली चमकने और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले चार से पांच दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है.

इस बारिश से जंगलों में लग रही आग पर भी काफी हद तक काबू पाया गया है. राज्य में रविवार को हुई बारिश के चलते लगभग 23 स्थानों पर जंगलों में लगी आग बुझ गई है. दरअसल इस साल सर्दियों में पर्याप्त बारिश और बर्फबारी नहीं होने के कारण जंगल काफी सूखे हो गए थे, जिससे नवंबर से ही वनाग्नि की घटनाएं सामने आने लगी थीं. 15 फरवरी से शुरू हुए फायर सीजन के बाद से अब तक जंगल की आग की 84 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं.

बारिश से जंगलों में लगी आग पर काबू

मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि नियंत्रण सुशांत पटनायक के अनुसार जिन 23 स्थानों पर आग को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, वहां बारिश होने के बाद फिलहाल किसी भी जगह सक्रिय आग की सूचना नहीं है. बारिश के कारण जंगलों में नमी बढ़ेगी, जिससे आने वाले दिनों में वनाग्नि की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है.

दून घाटी में भी रविवार को हल्की से मध्यम बारिश के बाद वातावरण साफ हो गया. पिछले कुछ दिनों से बढ़ती गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली है. बारिश के बाद चली ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना हो गया और शहर की हवा की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिला. रविवार को देहरादून का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 87 दर्ज किया गया, जो पिछले दिनों के मुकाबले बेहतर स्थिति को दर्शाता है. 

UP Weather: यूपी में आज भी बारिश का अलर्ट, 40 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी  

Published at : 16 Mar 2026 08:54 AM (IST)
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