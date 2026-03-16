Sambhal News: स्कूटी और बाइक में जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत, 2 लोग घायल
Sambhal News In Hindi: संभल में स्कूटी और बाइक की टक्कर में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं. पुलिस ने बताया कि घायलों को उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया है.
उत्तर प्रदेश के संभल जिले से बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, यहां बाइक और स्कूटी की भिड़ंत में तीन युवकों की मौत हो गई. वहीं इस हादसे में दो अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं. एम्बुलेंस के जरिये सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई भेजा गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया गया. उक्त जानकारी पुलिस ने दी है.
जानकारी के मुताबिक, यह भीषण सड़क हादसा संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र में इस्लाम नगर रोड पर मिर्जापुर गांव के पास हुआ है. यहां रविवार (15 मार्च 2026) को एक बाइक और स्कूटी की आमने-सामने की टक्कर हो गई. इस हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए हैं.
सड़क हादसे में दो युवकों की मौत
घटना के संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि तीन लोग स्कूटी और दो लोग बाइक पर सवार थे, तभी दोनों वाहनों की आमने-सामने की टक्कर हो गई. उन्होंने बताया कि इस हादसे में सैफ (19), सत्यवीर (18) एवं गजेंद्र (18) की मौत हो गई. उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
घायलों को इलाज के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र किया गया रेफर
पुलिस के मुताबिक, सड़क हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिये सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने तीनों युवकों को मृत घोषित कर दिया. इस हादसे में दो युवक घायल हुए जिनमें फैज (19) एवं आलम खान (18) को प्राथमिक उपचार देने के बाद उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया गया है.
सीएम योगी ने घटना पर लिया संज्ञान
हालांकि, जब पुलिस अधिकारी से पूछा गया कि क्या टक्कर लगने के बाद किसी भारी वाहन ने पीड़ितों को कुचल दिया होगा? इस पर अधिकारी ने कहा कि इस आशंका की जांच की जा रही है और यदि ऐसा दावा सही पाया जाता है तो सबूत जुटाए जाएंगे. अधिकारियों यह भी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को घायलों के लिए राहत एवं चिकित्सा सहायता में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.
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Source: IOCL