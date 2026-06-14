उत्तराखंड के विकास नगर में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की हत्या के बाद बवाल, भारी पुलिस बल तैनात

देहरादून जनपद के विकासनगर क्षेत्र में भाजपा युवा मोर्चा (BJYM) से जुड़े एक नेता की हत्या के बाद इलाके में जबरदस्त तनाव फैल गया. घटना के बाद हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिला और कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पथराव की घटनाएं भी सामने आईं, जिससे क्षेत्र का माहौल और अधिक संवेदनशील हो गया.

जानकारी के अनुसार, BJYM नेता की हत्या की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए. आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान कुछ स्थानों पर दो पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते स्थिति हिंसक हो गई. पथराव के चलते इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों में दहशत फैल गई.

उत्तराखंड में लागू हुआ देवभूमि फैमिली एक्ट, अब राज्य में हर परिवार को मिलेगी यूनिक आईडी

बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में सिंचाई को लेकर पुराना विवाद था. स्थानीय स्तर पर दोनों पक्षों के बीच पहले से तनाव चल रहा था, जो घटना वाले दिन अचानक बढ़ गया. इसी विवाद के चलते दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई. यह झड़प इतनी गंभीर हो गई कि इसमें BJYM नेता की जान चली गई, जिसके बाद मामला और भड़क गया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने का प्रयास किया. क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है. अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लिया है. हालांकि, इस संबंध में अभी तक पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है.

हिंदू संगठनों ने इस घटना को लेकर कड़ा रोष जताया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि यदि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त सजा नहीं दी गई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. फिलहाल विकासनगर में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है. प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है.

उत्तराखंड: नारज बीजेपी विधायक अरविंद पांडे को मनाने पहुंचे CM धामी! बंद कमरे में हुई मुलाकात