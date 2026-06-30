कौन हैं रिटायर्ड IPS प्रेम प्रकाश? BJP से नाराजगी के बाद जॉइन की चंद्रशेखर आजाद की पार्टी

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकौन हैं रिटायर्ड IPS प्रेम प्रकाश? BJP से नाराजगी के बाद जॉइन की चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी

कौन हैं रिटायर्ड IPS प्रेम प्रकाश? BJP से नाराजगी के बाद जॉइन की चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी

Who Is IPS Prem Prakash: रिटायर्ड आईपीएस प्रेम प्रकाश ने बीजेपी का साथ छोड़ चंद्रशेखर आजाद का दामन थाम लिया. आगामी विधानसभा चुनाव में उनके चुनाव लड़ने की अटकलें लग रही हैं.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 30 Jun 2026 11:04 AM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी से मोहभंग के बाद पूर्व आईपीएस प्रेम प्रकाश ने आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया है. उन्होंने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी में पार्टी जॉइन की है. पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रेम प्रकाश मूलरूप से दिल्ली के रहने वाले हैं. वो 1993 बैच के अधिकारी थे. प्रदेश में उनकी छवि एक कड़क अफसर की थी. 

बीटेक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने पुलिस मैनेजमेंट का कोर्स भी किया. उन्हें साल 2009 में राजधानी लखनऊ का डीआईजी बनाया गया. इसके साथ ही वह आगरा और मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक भी रह चुके हैं. कार्यकाल के दौरान उनको कई बड़े सम्मान भी मिल चुके हैं.

2024 लोकसभा चुनाव के समय जॉइन की थी बीजेपी

उत्तर प्रदेश के चर्चित पूर्व आईपीएस प्रेम प्रकाश ने मंगलवार (21 मई 2024) को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सदस्यता ग्रहण की थी. उन्हें लखनऊ स्थित बीजेपी मुख्यालय में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सदस्यता दिलाई थी. 

मायावती के करीबी रहे हैं प्रेम प्रकाश

पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रेम प्रकाश बसपा मुखिया मायावती के करीबियों में थे. प्रेम प्रकाश दलित समुदाय से हैं. ऐसे में उनके बीजेपी में जाने से बसपा के वोट बैंक में सेंध लगने की उम्मीद जताई जा रही थी. हालांकि अब चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ने के बाद वह बसपा के दलित वोट बैंक पर निशाना साधेंगे.

मायावती सरकार में पावरफुल अधिकारी रहे प्रेम प्रकाश सपा सरकार में साइडलाइन रहे. इसके बाद जब यूपी में योगी सरकार आई तो फिर से प्रेम प्रकाश को अहम पदों पर तैनाती मिली. प्रेम प्रकाश ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद था कहा कि अब मुझे देश का कर्ज उतारने का मौका मिला है, जिसे मैं देश सेवा के जरिए पूरा करूंगा. 

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पार्टी की तरफ से की गई घोषणा

आजाद समाज पार्टी कांशीराम के सोशल मीडिया अकाउंट से प्रेम प्रकाश के पार्टी में शामिल होने की जानकारी दी गई है. पोस्ट में बताया गया कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना से सांसद चन्द्रशेखर आजाद की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी प्रेम प्रकाश (पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक) ने सोमवार (29 जून) को आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की सदस्यता ग्रहण की. आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन हैं.

प्रेम प्रकाश के आजाद समाज पार्टी में शामिल होने से आगामी विधानसभा चुनाव मैदान में उतरने की अटकलें लगना शुरू हो गई हैं. बता दें कि प्रेम प्रकाश एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी रह चुके हैं. उन्होंने अपने कार्यकाल में 67 आरोपियों को एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया. 2019 के सीएए-एनआरसी आंदोलन में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
Chandrashekhar Azad ASP Prem Prakash BJP UP NEWS Aazad Samaj Party
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