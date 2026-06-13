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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: नारज बीजेपी विधायक अरविंद पांडे को मनाने पहुंचे CM धामी! बंद कमरे में हुई मुलाकात

उत्तराखंड: नारज बीजेपी विधायक अरविंद पांडे को मनाने पहुंचे CM धामी! बंद कमरे में हुई मुलाकात

Uttarakhand Politics: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के आवास पर पहुंचे. दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई.

By : मुमत्याज अहमद, उधमसिंह नगर | Edited By: अजीत | Updated at : 13 Jun 2026 08:19 PM (IST)
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उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव 2027 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं. ऐसे में बीजेपी ने रूठे हुए अपने नेताओं को मनाने की कवायद शुरू कर दी है. सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार (13 जून) को गदरपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे. बताया जा रहा है कि उन्होंने गदरपुर विधायक अरविन्द पांडे के घर पहुंचकर बंद कमरे में करीब 45 मिनट तक बातचीत की और उन्हें मनाने की कोशिश की. जिसके बाद अरविन्द पांडे के सुर बदलते नजर आये हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को निजी बताया.

उधम सिंह नगर जनपद की सबसे चर्चित गदरपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक अरविन्द पांडे अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लेते रहते हैं. वो  अपनी ही धामी सरकार पर जमकर निशाना साधते रहे हैं. दोनों दिग्गज नेताओं के बीच की दूरियों को लेकर कई तरह के कयास लगाये जाते रहे हैं.

जमीन से जुड़े मामले को लेकर पांडे ने पीएम को लिखी थी चिट्ठी

अभी कुछ दिन पहले भी जमीन से जुड़े मामले को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी भेजा था, जिस पर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. जिसके बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी. इसके बाद सांसद अनिल बलूनी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को अरविन्द पांडे के आवास पर पहुंचना पड़ा था.

विधायक अरविन्द पाण्डेय और CM धामी के बीच मिट गईं दूरियां!

अब बीजेपी विधायक अरविन्द पाण्डेय और सीएम धामी के बीच कथित मतभेद दूर होते नजर आ रहे हैं. उन्होंने नाराजगी की बात को दरकिनार करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी के उनके घर पहुंचने को निजी कार्यक्रम बताया है. उन्होंने कहा कि मेरे घर जन्मे जुड़वा बच्चे पौत्र और पौत्री को सीएम आशीर्वाद देने पहुंचे थे.

2027 में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी- अरविन्द पांडे

उन्होंने ये भी कहा कि यह हमारा राजनीतिक जीवन है और सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं. बीजेपी विधायक पांडे ने आगे कहा, ''हम सब लोग संघ संगठन की प्रॉपर्टी हैं. जनता के हित में 2027 के चुनाव में फिर से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनानी है.''

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Published at : 13 Jun 2026 08:17 PM (IST)
Tags :
Arvind Pandey BJP Pushkar Singh Dhami Uttarakhand News
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