उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 18 फरवरी को कुत्ते की वजह से शादी टूटने के चार दिन बाद दुल्हन तनु केशरवानी रविवार (22 फरवरी) को दूल्हे सुमित के घर पहुंच गयी और उसके साथ ही रहने को कहा. यही नहीं दोनों ने एक साथ रहने का वादा कर वीडियो भी जारी किया. ससुराल वालों ने समझाया भी, लेकिन लड़की ने अब मायके वालों से सुरक्षा की गुहार लगाई है.

दोनों ने अब साथ रहने की कसम खाई है और दुल्हन ने उस दिन शादी से इंकार को गलती माना. फिलहाल यह पूरा मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. शादी समारोह में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी और कई लोग घायल हो गए थे. पुलिस के मौजूदगी में बिना दुल्हन के दूल्हा बारात लेकर लौट गया था.

क्या था पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, 18 फरवरी को प्रयागराज से दुल्हन पक्ष खागा स्थित एक गेस्ट हाउस पहुंचा था. शादी की रस्में पूरी होने के बाद सुबह करीब चार बजे मंडप में फेरों के बीच जेवर चढाने की रस्म हो रही थी. इसी दौरान दुल्हन तनु का कुत्ता भौंकने लगा. दूल्हे सुमित की तरफ से किसी ने कुत्ते को पीट दिया. बस इसके बाद शादी समारोह अखाड़ा बन गया. दोनों तरफ से आठ से नौ लोग घायल हो गए थे.

मामला कोतवाली पहुंचा और पंचायत के बाद बिना दुल्हन के ही दूल्हा बारात लेकर लौट गया. दुल्हन ने शादी से साफ़ इनकार कर दिया था. जबकि दूल्हा मनाते हुए रोने लगा था. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

दुल्हन अब आ गयी पति के घर

रविवार को अचानक तनु दूल्हे सुमित के घर पहुंच गयी. उसने बताया कि उस दिन घरवालों ने डरा दिया था. जिससे वह भी डर गयी थी और शादी से इनकार कर दिया था. अब वह सुमित के साथ ही रहना चाहती है. सुमित के घरवालों ने भी उसे घर जाने को कहा लेकिन वह तैयार नहीं हुई. उसने एक वीडियो जारी कर अपने घरवालों से खतरा भी जताया है.