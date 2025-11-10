हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में अब छात्र करेंगे AI की पढ़ाई, धामी सरकार पाठ्यक्रम में करेगी शामिल

उत्तराखंड में अब छात्र करेंगे AI की पढ़ाई, धामी सरकार पाठ्यक्रम में करेगी शामिल

Uttarakhand News: संयुक्त निदेशक आनंद सिंह उनियाल ने बताया कि उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में सिर्फ आधुनिक विषय ही नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान प्रणाली से जुड़े पारंपरिक विषयों को भी जोड़ा जाएगा.

By : दानिश खान | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 10 Nov 2025 12:26 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में उच्च शिक्षा अब नई दिशा लेने जा रही है. राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग ने अगले 25 वर्षों के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार किया है, जिसके तहत शिक्षा प्रणाली को तकनीकी, पारंपरिक और नैतिक मूल्यों के समन्वय से और अधिक सशक्त बनाया जाएगा. इस योजना के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सहित कई आधुनिक और भारतीय ज्ञान प्रणाली से जुड़े विषयों को उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा.

उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एआई आज के युग की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है. यह न केवल तकनीकी विकास का आधार है, बल्कि भविष्य के रोजगार, अनुसंधान और समाजिक बदलाव में भी इसकी भूमिका अहम होगी. विभाग ने निर्णय लिया है कि कॉलेजों में छात्र-छात्राओं को एआई की बुनियादी जानकारी दी जाएगी, ताकि वे भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप खुद को तैयार कर सकें.

संयुक्त निदेशक आनंद सिंह उनियाल ने बताया कि उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में सिर्फ आधुनिक विषय ही नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान प्रणाली से जुड़े पारंपरिक विषयों को भी जोड़ा जाएगा. इसमें दर्शन, विज्ञान, गणित, कला, साहित्य और आयुर्वेद जैसे विषय शामिल होंगे. उनका कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार देना नहीं, बल्कि छात्रों को नैतिक, आध्यात्मिक और व्यावहारिक रूप से मजबूत बनाना भी है. आयुर्वेद को पाठ्यक्रम में शामिल कर छात्रों को खान-पान, रहन-सहन और प्राकृतिक इलाज की प्राथमिक जानकारी दी जाएगी. यह पहल छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगी.

राज्य के हर जिले में एक महाविद्यालय में वर्चुअल लैब होगी स्थापित

विभाग की योजना के अनुसार, राज्य के हर जिले में एक महाविद्यालय में “वर्चुअल लैब” स्थापित की जाएगी. इसका उद्देश्य छात्रों को डिजिटल और प्रयोगात्मक शिक्षण के अवसर उपलब्ध कराना है. वर्चुअल लैब के माध्यम से छात्र ऑनलाइन प्रयोग कर सकेंगे और विषय की गहराई को समझ सकेंगे. इससे दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ हो सकेगी.

उच्च शिक्षा सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा ने बताया कि विभाग ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे समय की मांग के अनुरूप नए विषयों को शामिल करने के लिए कार्ययोजना तैयार करें. उन्होंने कहा कि अब शिक्षा को सिर्फ पारंपरिक दायरे में सीमित रखने का समय नहीं है, बल्कि छात्रों को नई तकनीकों और भारतीय परंपरागत ज्ञान दोनों से जोड़ना आवश्यक है.

उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिला

विभाग ने यह भी बताया कि राज्य गठन के पिछले 25 वर्षों में उच्च शिक्षा क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की गई हैं. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिला है और अनुसंधान गतिविधियों में विस्तार हुआ है. अब लक्ष्य अगले 25 वर्षों में उत्तराखंड को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना है. राज्य की नई शिक्षा नीति का यह रोडमैप न केवल युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा, बल्कि उत्तराखंड को ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति के संतुलन का केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा.

और पढ़ें
Published at : 10 Nov 2025 12:26 PM (IST)
Tags :
AI UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
क्रिकेट
IND vs SA Test: इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND-SA टेस्ट सीरीज
इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND vs SA टेस्ट सीरीज
इंडिया
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: '25 से 30, फिर से नीतीश'- Patna में CM का Poster लगाया गया | Nitish | Tejashwi
UP News: Pratapgarh में ड्रग्स और कैश का बड़ा खुलासा, नोट गिनती रह गई पुलिस | Breaking News
Bihar Election 2025: Congress-RJD रामद्रोही...Yogi के बयान पर बवाल | Tejashwi | Rahul Gandhi
पुराना टुकड़ा... सोनम की गिरफ्तारी वाला
VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
क्रिकेट
IND vs SA Test: इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND-SA टेस्ट सीरीज
इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND vs SA टेस्ट सीरीज
इंडिया
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
बॉलीवुड
गोविंदा से शादी के बाद एक साल तक घर से ही नहीं निकली थी सुनिता, बोलीं- मैंने बहुत बलिदान दिया है
गोविंदा से शादी के बाद एक साल तक घर से ही नहीं निकली थी सुनिता, बोलीं- मैंने बहुत बलिदान दिया है
ट्रेंडिंग
इस मेंढक के सिर पर नहीं मुंह में है आंख! वैज्ञानिकों ने बताई वजह तो पूरा इंटरनेट रह गया हैरान
इस मेंढक के सिर पर नहीं मुंह में है आंख! वैज्ञानिकों ने बताई वजह तो पूरा इंटरनेट रह गया हैरान
शिक्षा
​UGC NET December 2025: यूजीसी नेट के लिए आज से खुल रही करेक्शन विंडो, फार्म में कर सकते हैं ये बदलाव
यूजीसी नेट के लिए आज से खुल रही करेक्शन विंडो, फार्म में कर सकते हैं ये बदलाव
हेल्थ
Foods for Sharp Memory: आज से ही खाने शुरू कर दें ये 5 फूड्स, तेज और फोकस्ड हो जाएगा आपका दिमाग
आज से ही खाने शुरू कर दें ये 5 फूड्स, तेज और फोकस्ड हो जाएगा आपका दिमाग
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
Embed widget