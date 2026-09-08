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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड SIR: अब 15 सितंबर नहीं 3 अक्टूबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट

उत्तराखंड SIR: अब 15 सितंबर नहीं 3 अक्टूबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट

उत्तराखंड में जारी SIR प्रक्रिया में अब अन्द्तिम मतदाता सूची 15 सितंबर के बजाय 3 अक्टूबर को जारी होगी. निर्वाचन योग ने इसको लेकर जानकारी दी है. 99 फीसदी से अधिक नोटिस की सुनवाई हो चुकी है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 08 Sep 2026 07:19 AM (IST)
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उत्तराखंड में जारी SIR प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन आयोग ने बड़ा अपडेट किया है. अब अंतिम मतदाता सूची 15 सितंबर के बजाय 3 अक्टूबर को होगी. मुख्य निर्चाचन अधिकारी बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने सोमवार को देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी है. नोटिस फेज, दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया समय से पूरा न होने पर आयोग ने 17 दिन का समय बढ़ाया है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश भर में 24 लाख 30 हजार के करीब अनमैप्ड एवं विसंगतिपूर्ण मामलों को लेकर नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें से 99 प्रतिशत से अधिक पर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है. इसके अतिरिक्त फार्म 6, 7 और 8 से जुड़े मामलों में भी करीब 40 प्रतिशत सुनवाई का काम निपटाया जा चुका है. 

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28 सितंबर तक दावे-आपत्तियों पर सुनवाई 

निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दावों और आपत्तियों की सुनवाई की प्रक्रिया 28 सितंबर तक चलेगी. इसके बाद यानी सभी दावों-आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत 3 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम एवं औपचारिक प्रकाशन किया जाएगा.

800 से ज्यादा नोटिस सुनवाई से बाकी 

आयोग के मुताबिक 14 जुलाई को जारी की गयी ड्राफ्ट मतदाता सूची में 71,33,785 वोटर हैं, जिसमें से 24 ,30.387 को नोटिस जारी किया है. इनमें अब तक 24,29,524 की सुनवाई पूरी हो चुकी है. अभी 863 नोटिस की सुनवाई बाकी है. लगभग 99.96 प्रतिशत सुनवाई पूरी हुई है. आयोग के सामने बड़ी चुनौती फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 है, क्योंकि दावे और आपत्तियों के बीच 14 जुलाई से 13 अगस्त तक आयोग को 3,19,309 फॉर्म प्राप्त हुए. जिसमें फॉर्म 6 के 137146, फॉर्म 7 के 1,30,382 और फॉर्म 8 के 51, 781 आवेदन मिले हैं.

निर्वाचन आयोग को 3,19,309 आवेदनों में से अभी 80,239 का निस्तारण हो पाया है. जबकि 2,39, 70 आवेदन अभी भी प्रोसेस में हैं, लिहाजा अभी कुल आवेदनों का 25 फीसदी ही निस्तारण हो पाया है. जिस कारण दावे और आपत्तियों के निस्तारण की समय सीमा को अब 28 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 08 Sep 2026 07:19 AM (IST)
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