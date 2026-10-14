Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: गधे-घोड़ों वाले बयान पर BJP में भीतरघात, कांग्रेस से आए नेताओं पर बहस

उत्तराखंड: गधे-घोड़ों वाले बयान पर BJP में भीतरघात, कांग्रेस से आए नेताओं पर बहस

भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं को लेकर गधे-घोड़ों वाली टिप्पणी की, लेकिन अब सवाल भाजपा के अंदर ही उठ रहे हैं.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 14 Oct 2026 04:06 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के एक बयान ने पार्टी की अपनी राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं. बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को लेकर गधे-घोड़ों वाली टिप्पणी की, लेकिन अब सवाल बीजेपी के अंदर ही उठ रहे हैं.

कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उन्हें सोच-समझकर बयान देने की नसीहत दी है तो कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी में कांग्रेस पृष्ठभूमि वाले नेताओं की मौजूदगी का हवाला देकर पलटवार किया है. उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेताओं का सिलसिला नया नहीं है. 

2014 में सतपाल महाराज से लेकर 2016 में कांग्रेस के बागी विधायकों और बाद के वर्षों में दूसरे नेताओं के बीजेपी में आने तक, पार्टी ने कई नेताओं को संगठन और सरकार में जगह दी है. ऐसे में सवाल है कि क्या मनवीर चौहान का बयान अब बीजेपी के लिए ही असहज स्थिति पैदा कर रहा है?

क्या है विवादित बयान? 

बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस में रहते हुए जो नेता गधे-घोड़ों की श्रेणी में थे, वे बीजेपी में आने के बाद बेहतर विचारधारा वाले बन गए. बयान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में शामिल हुए मथुरा दत्त जोशी से ही पूछ लिया जाना चाहिए कि इस टिप्पणी के हिसाब से वे किस श्रेणी में आते हैं. 

मथुरादत्त जोशी का पलटवार 

वहीं पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जनवरी 2025 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे. उन्होंने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को कांग्रेस के भीतर झांकने की नसीहत दी है और कहा कि बीजेपी में निष्ठावान और काम करने वाले लोग हैं.

हालांकि विवाद में नया मोड़ तब आया जब धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अपने ही पार्टी के मीडिया प्रभारी को नसीहत दे दी. उन्होंने कहा कि जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को सोच-समझकर बयान देना चाहिए और विवादित टिप्पणियों से बचना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के इस आंतरिक मामले का संज्ञान प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री लेंगे. 

कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ये नेता

वहीं अब मनवीर चौहान के इस विवादित बयान के बाद धामी कैबिनेट में शामिल नेताओं की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी चर्चा में है. कांग्रेस से बीजेपी में आए सतपाल महाराज 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे. सुबोध उनियाल और प्रदीप बत्रा ने मई 2016 में बीजेपी का दामन थामा था, जबकि रेखा आर्य भी 2016 में कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी के साथ आईं थीं. 

भरत सिंह चौधरी 2013 से बीजेपी से जुड़े रहे हैं. राम सिंह कैड़ा 2012 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जबकि सौरभ बहुगुणा स्वयं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में नहीं आए उनके पिता विजय बहुगुणा कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे और 2016 में बीजेपी में शामिल हुए थे.

हरक सिंह रावत ने लिया आड़े हाथ 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने भी मनवीर चौहान के बयान पर बीजेपी को घेरा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर मनवीर चौहान की टिप्पणी को गंभीरता से लेती, तो कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट नहीं देती. हरक सिंह रावत ने 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए मनवीर चौहान की राजनीतिक हैसियत पर सवाल उठाए.

 उनका दावा है कि बीजेपी में कांग्रेस पृष्ठभूमि वाले नेताओं की बड़ी संख्या है. फिलहाल मनवीर चौहान का यह बयान अब बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा करता दिखाई दे रहा है. एक तरफ 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी का लक्ष्य तीसरी बार सत्ता में वापसी करना है.

वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को लेकर की गई टिप्पणी ने पार्टी के भीतर ही सवाल खड़े कर दिए है. कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की नसीहत और कांग्रेस के पलटवार ने इस विवाद को और चर्चा में ला दिया है. ऐसे में सवाल है कि चुनाव से पहले बीजेपी अपने पुराने कार्यकर्ताओं और दूसरी पार्टी से आए नेताओं के बीच संतुलन का संदेश कैसे देगी? 

अमित शाह के बयान पर भड़के इमरान मसूद, बोले- 'चुनाव आयोग को मुक्त...'

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 14 Oct 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
Dehradun News BJP UTTARAKHAND NEWS CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'काले धन से अकूत संपत्ति...', आजम खान पर ED के शिकंजे पर बोले BJP विधायक
'काले धन से अकूत संपत्ति...', आजम खान पर ED के शिकंजे पर बोले BJP विधायक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माफिया अतीक की जमीन पर गरीबों को मिलेगा घर, योगी सरकार बनाएगी फ्लैट
माफिया अतीक की जमीन पर गरीबों को मिलेगा घर, योगी सरकार बनाएगी फ्लैट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमित शाह के बयान पर भड़के इमरान मसूद, बोले- 'चुनाव आयोग को मुक्त...'
अमित शाह के बयान पर भड़के इमरान मसूद, बोले- 'चुनाव आयोग को मुक्त...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के 3 बागी विधायक बीजेपी में शामिल, विधानसभा चुनाव में बदलेगा समीकरण?
अखिलेश के 3 बागी विधायक बीजेपी में शामिल, विधानसभा चुनाव में बदलेगा समीकरण?
Advertisement

वीडियोज

सोशल मीडिया की हसीन 'विष कन्या !
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल का पूरा प्लान क्या है?
चाय की चुस्की CEC के खिलाफ विपक्ष की 'नई रणनीति' !
एक चाय, दो बिस्किट-SIR की जंग में कौन 'हिट'
राहुल का प्रोटेस्ट..अमित शाह ने संभाल लिया 'मोर्चा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पुलिसवालों ने पीटा, कहा- तुम दल्ले हो...', प्रदर्शनकारियों को कैमरे पर लाए राहुल गांधी
'पुलिसवालों ने पीटा, कहा- तुम दल्ले हो...', प्रदर्शनकारियों को कैमरे पर लाए राहुल गांधी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के 3 बागी विधायक बीजेपी में शामिल, विधानसभा चुनाव में बदलेगा समीकरण?
अखिलेश के 3 बागी विधायक बीजेपी में शामिल, विधानसभा चुनाव में बदलेगा समीकरण?
क्रिकेट
Watch: MI से कप्तानी छिनने की खबर के बीच मुंबई लौटे हार्दिक पांड्या, गर्लफ्रेंड भी दिखीं साथ
Watch: MI से कप्तानी छिनने की खबर के बीच मुंबई लौटे हार्दिक पांड्या, गर्लफ्रेंड भी दिखीं साथ
इंडिया
आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी पर ओवैसी बोले- 'इन लड़कों को...'
आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी पर ओवैसी बोले- 'इन लड़कों को...'
साउथ सिनेमा
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', CJP के दास-रांका की गिरफ्तारी के बाद प्रकाश राज की सरकार को वॉर्निंग
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', प्रकाश राज ने सरकार को दी वॉर्निंग
इंडिया
राहुल, स्टालिन, केजरीवाल, ठाकरे...सब ने दिया CJP का साथ, अभिजीत दीपके बोले- थैंक्यू
राहुल, स्टालिन, केजरीवाल, ठाकरे...सब ने दिया CJP का साथ, अभिजीत दीपके बोले- थैंक्यू
ट्रेंडिंग
BJP को करूंगा सपोर्ट मगर...ध्रुव राठी ने बताई अपनी शर्त, वीडियो वायरल
BJP को करूंगा सपोर्ट मगर...ध्रुव राठी ने बताई अपनी शर्त, वीडियो वायरल
टेलीविजन
'तुम्हें शर्म नहीं आती', अर्जुन बिजलानी की पत्नी की टी-शर्ट पर 'अल्लाह' लिखे होने से विवाद, भड़कीं पाक एक्ट्रेस
'तुम्हें शर्म नहीं आती', अर्जुन बिजलानी की पत्नी की टी-शर्ट पर 'अल्लाह' लिखे होने से विवाद
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget