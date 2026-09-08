वाराणसी में अगले दो दिन बारिश! लखनऊ समेत इन जिलों में IMD अलर्ट

उत्तर प्रदेश में लगातार मानसून सक्रिय बना हुआ है. मौसम विभाग ने आज मंगलवार 8 सितंबर को भी प्रदेश के 45 जिलों में बारिश का अनुमान जताया है, जबकि 6 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. पश्चिमी यूपी के मुकाबले पूर्वांचल संभाग के ज़्यादातर जिलों में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट दिया गया है. अगले 48 घंटे इन इलाकों में रह-रहकर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. जबकि पश्चिमी यूपी में कोई ख़ास चेतावनी नहीं है.

इस बार सितंबर के पहले सप्ताह में प्रदेश के कई हिस्सों में ऐसी बारिश देखने को मिली है जिसने सबको हैरान कर दिया है. लगभग पूरे हफ्ते अच्छी बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा. प्रदेश में मौजूद निम्न दबाव की वजह से प्रदेश में लगातार बारिश की स्थिति बना हुई है.

वाराणसी में अगले 48 घंटे भारी

वाराणसी में इस बार ज़बरदस्त बारिश देखने को मिल है. सितंबर के पहले सप्ताह में लगभग हर दिन यहां अच्छी बारिश हुई. वाराणसी में अगले 48 घंटे और बारिश के आसार बने हुए हैं. यहां 8 और 9 सितंबर को वाराणसी और आसपास के जनपद में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है. बारिश की वजह से यहां का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है. वहीं राजधानी लखनऊ में भी सुबह से मौसम सुहाना है. कहीं-कही बारिश भी हो रही है.

इन जिलों में बारिश का अलर्ट

यूपी में आज लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, अमेठी, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, गोंजा, अयोध्या, बस्ती, मऊ, बलिया, गाज़ीपुर, आजमगढ़, वाराणसी, चंदौली, संत रविदास नगर, मीरजापुर, सोनभद्र और अंबेडकर नगर में आज अनेक जगहों पर बारिश होगी, जबकि सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया भारी बारिश होने का यलो अलर्ट दिया गया है.

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लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, कौशांबी, प्रयागराज, फ़तेहपुर और कानपुर में कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी. वहीं रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर, कन्नौज, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा और ललितपुर में एक या दो जगहों पर हल्की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. प्रदेश के बाकी हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहेगा.

बुधवार से प्रदेश में मानसून की सक्रियता में थोड़ी कमी आएगी. इस दौरान पश्चिमी संभाग में एक या दो जगहों पर और पूर्वांचल में कुछ जगहों पर बारिश होगी. इसके बाद धीरे-धीरे ये सिलसिला कम होता जाएगा. अगले तीन दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है. जबकि मध्य यूपी में इसमें गिरावट देखने को मिलेगी.

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