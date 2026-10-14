Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, राजधानी से आजमगढ़ तक IAS अफसरों के ट्रांसफर

यूपी में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, राजधानी से आजमगढ़ तक IAS अफसरों के ट्रांसफर

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अफसरों के तबादले किए गए हैं. भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी 5 IAS अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं वहीं एक प्रतीक्षारत अधिकारी को भी नियुक्ति मिली है.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 14 Oct 2026 05:40 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों का तबादला किया गया और 1 प्रतीक्षारत अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है. IAS धीरेंद्र सिंह सचान को निदेशक पंचायती राज बनाया गया है. IAS राकेश कुमार पटेल को विशेष सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है. IAS के.के. देशभूषण को मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ नियुक्त किया गया है.

IAS राजेश कुमार को विशेष सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन बनाया गया है. IAS प्रतिभा सिंह को अपर आयुक्त आगरा मंडल की जिम्मेदारी मिली है, जबकि IAS अमित कुमार को मुख्य विकास अधिकारी आगरा बनाया गया है. वहीं, IAS देवेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा को प्रतीक्षारत किया गया है.

निदेशक पंचायती राज के खाली पद पर नियुक्ति

बता दें कि 3 अक्टूबर को निदेशक पंचायती राज के पद से अमित का ट्रांसफर किया गया था. खाली चल रहे निदेशक पंचायती राज के पद पर भी अधिकारी की तैनाती की गई. इसकी जिम्मेदारी अब धीरेंद्र सचान को सौंपी गई है. धीरेंद्र सचान विशेष सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पद पर कार्यरत रह चुके हैं. सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे अधिकारियों के ट्रांसफर को अहम माना जा रहा है. 

3 अक्टूबर को 15 IAS अधिकारियों का हुआ था ट्रांसफर

उत्तर प्रदेश सरकार ने बीती 3 अक्टूबर को भी प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 15 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया था. इसमें जौनपुर और मऊ के मुख्य विकास अधिकारियों के साथ पंचायती राज, चिकित्सा शिक्षा, भूतत्व एवं खनिकर्म, मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से जुड़े अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गईं थीं.

सरकारी आदेश के मुताबिक ध्रुव खांडिया, मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर को मुख्य विकास अधिकारी, मऊ बनाया गया था. वहीं विवेक कुमार श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी, मऊ को प्रयागराज स्थित राजस्व परिषद में सदस्य (न्यायिक) की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. नरेंद्र बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), लखीमपुर खीरी को जौनपुर का नया मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया था.

यूपी में तीन महीने के भीतर होंगे पंचायत चुनाव? हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Published at : 14 Oct 2026 04:38 PM (IST)
Tags :
UP NEWS YOGI ADITYANATH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुस्कान-साहिल की फांसी के लिए 'महाभारत' का जिक्र, वकील ने बताया कोर्ट में क्या-क्या हुआ?
मुस्कान-साहिल की फांसी के लिए 'महाभारत' का जिक्र, वकील ने बताया कोर्ट में क्या-क्या हुआ?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सजा सुनते ही रो पड़े मुस्कान और साहिल, जानें नीले ड्रम हत्याकांड की टाइमलाइन
सजा सुनते ही रो पड़े मुस्कान और साहिल, जानें नीले ड्रम हत्याकांड की टाइमलाइन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेल में बंद यूट्यूबर अनुराग डोभाल की बढ़ीं मुश्किलें, एक और FIR दर्ज
जेल में बंद यूट्यूबर अनुराग डोभाल की बढ़ीं मुश्किलें, एक और FIR दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
50 लाख का भुगतान नहीं मिलने पर टंकी पर चढ़ा ठेकेदार, कहा- कूद जाऊंगा...
50 लाख का भुगतान नहीं मिलने पर टंकी पर चढ़ा ठेकेदार, कहा- कूद जाऊंगा...
Advertisement

वीडियोज

सोशल मीडिया की हसीन 'विष कन्या !
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल का पूरा प्लान क्या है?
चाय की चुस्की CEC के खिलाफ विपक्ष की 'नई रणनीति' !
एक चाय, दो बिस्किट-SIR की जंग में कौन 'हिट'
राहुल का प्रोटेस्ट..अमित शाह ने संभाल लिया 'मोर्चा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रेलवे कर्मचारियों को सौगात, दिव्यांगों को जन्म से पेंशन...मोदी कैबिनेट के 3 बड़े फैसले
रेलवे कर्मचारियों को सौगात, दिव्यांगों को जन्म से पेंशन...मोदी कैबिनेट के 3 बड़े फैसले
महाराष्ट्र
तिहाड़ जेल भेजे गए सौरव-रांका, अब सुप्रिया सुले ने गृह मंत्रालय से की ये मांग
तिहाड़ जेल भेजे गए सौरव-रांका, अब सुप्रिया सुले ने गृह मंत्रालय से की ये मांग
क्रिकेट
हजारों रुपये में बेच रहे थे भारत-वेस्टइंडीज मैच के मुफ्त पास, HCA मेंबर समेत 4 गिरफ्तार
हजारों रुपये में बेच रहे थे भारत-वेस्टइंडीज मैच के मुफ्त पास, HCA मेंबर समेत 4 गिरफ्तार
इंडिया
दिल्ली प्रोटेस्ट: छात्रों पर लाठीचार्ज पर बोले चिराग पासवान- 'मैं इसका समर्थन...'
दिल्ली प्रोटेस्ट: छात्रों पर लाठीचार्ज पर बोले चिराग पासवान- 'मैं इसका समर्थन...'
साउथ सिनेमा
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', CJP के दास-रांका की गिरफ्तारी के बाद प्रकाश राज की सरकार को वॉर्निंग
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', प्रकाश राज ने सरकार को दी वॉर्निंग
इंडिया
'एकजुटता के साथ खड़े', सऊदी पर हूती के हमले की भारत ने की कड़ी आलोचना
'एकजुटता के साथ खड़े', सऊदी पर हूती के हमले की भारत ने की कड़ी आलोचना
टेलीविजन
'तुम्हें शर्म नहीं आती', अर्जुन बिजलानी की पत्नी की टी-शर्ट पर 'अल्लाह' लिखे होने से विवाद, भड़कीं पाक एक्ट्रेस
'तुम्हें शर्म नहीं आती', अर्जुन बिजलानी की पत्नी की टी-शर्ट पर 'अल्लाह' लिखे होने से विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में तीन महीने के भीतर होंगे पंचायत चुनाव? हाईकोर्ट ने दिया आदेश
यूपी में तीन महीने के भीतर होंगे पंचायत चुनाव? हाईकोर्ट ने दिया आदेश
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget