यूपी में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, राजधानी से आजमगढ़ तक IAS अफसरों के ट्रांसफर

उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों का तबादला किया गया और 1 प्रतीक्षारत अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है. IAS धीरेंद्र सिंह सचान को निदेशक पंचायती राज बनाया गया है. IAS राकेश कुमार पटेल को विशेष सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है. IAS के.के. देशभूषण को मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ नियुक्त किया गया है.

IAS राजेश कुमार को विशेष सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन बनाया गया है. IAS प्रतिभा सिंह को अपर आयुक्त आगरा मंडल की जिम्मेदारी मिली है, जबकि IAS अमित कुमार को मुख्य विकास अधिकारी आगरा बनाया गया है. वहीं, IAS देवेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा को प्रतीक्षारत किया गया है.

निदेशक पंचायती राज के खाली पद पर नियुक्ति

बता दें कि 3 अक्टूबर को निदेशक पंचायती राज के पद से अमित का ट्रांसफर किया गया था. खाली चल रहे निदेशक पंचायती राज के पद पर भी अधिकारी की तैनाती की गई. इसकी जिम्मेदारी अब धीरेंद्र सचान को सौंपी गई है. धीरेंद्र सचान विशेष सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पद पर कार्यरत रह चुके हैं. सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे अधिकारियों के ट्रांसफर को अहम माना जा रहा है.

3 अक्टूबर को 15 IAS अधिकारियों का हुआ था ट्रांसफर

उत्तर प्रदेश सरकार ने बीती 3 अक्टूबर को भी प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 15 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया था. इसमें जौनपुर और मऊ के मुख्य विकास अधिकारियों के साथ पंचायती राज, चिकित्सा शिक्षा, भूतत्व एवं खनिकर्म, मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से जुड़े अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गईं थीं.

सरकारी आदेश के मुताबिक ध्रुव खांडिया, मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर को मुख्य विकास अधिकारी, मऊ बनाया गया था. वहीं विवेक कुमार श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी, मऊ को प्रयागराज स्थित राजस्व परिषद में सदस्य (न्यायिक) की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. नरेंद्र बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), लखीमपुर खीरी को जौनपुर का नया मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया था.

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