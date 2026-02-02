हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand News: रामनगर बना उत्तराखंड का वेडिंग हब, जिम कॉर्बेट में शादियों की धूम, करोड़ों का कारोबार

Uttarakhand News: रामनगर बना उत्तराखंड का वेडिंग हब, जिम कॉर्बेट में शादियों की धूम, करोड़ों का कारोबार

Ramnagar News: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए देश-दुनिया में पहचान रखने वाला रामनगर अब शादियों का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है. अलग-अलग राज्यों से आकर लोग यहां शादियां कर रहे हैं.

By : दानिश खान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 02 Feb 2026 03:32 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का सपना अब जमीन पर साकार होता दिखाई दे रहा है. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए देश-दुनिया में पहचान रखने वाला रामनगर अब शादियों का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है. नए साल की शुरुआत के साथ ही यहां डेस्टिनेशन वेडिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है और फरवरी, मार्च व अप्रैल के तीन महीने स्थानीय कारोबारियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं माने जा रहे हैं.

रामनगर में अलग-अलग लोगों से बातचीत करने पर सामने आया कि इस साल बाहर से आने वाले लोग यहां शादियां करने पर पहले से कहीं ज्यादा खर्च कर रहे हैं. अनुमान के अनुसार, यहां डेस्टिनेशन वेडिंग का बजट 15 लाख रुपये से शुरू होकर 2 करोड़ रुपये तक पहुंच रहा है. आलीशान रिसॉर्ट, प्राकृतिक खूबसूरती, जंगल का रोमांच और आधुनिक सुविधाएं रामनगर को शादी के लिए बेहद आकर्षक बना रही हैं.

अलग-अलग राज्यों से आकर लोग कर रहे शादियां

होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हरि सिंह मान ने बताया कि देश के अलग-अलग राज्यों से लोग रामनगर आकर शादियां कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हर परिवार अपने बजट के अनुसार आयोजन कर रहा है-किसी का बजट 15-20 लाख रुपये है तो कोई 1 से 2 करोड़ रुपये तक खर्च कर रहा है.

हरि सिंह मान के मुताबिक, फरवरी, मार्च और अप्रैल शादी के लिए सबसे बेहतर महीने माने जाते हैं और इस दौरान जिम कॉर्बेट के आसपास स्थित अधिकांश रिसॉर्ट पूरी तरह बुक रहते हैं. उन्होंने कहा कि अब यह कहना गलत नहीं होगा कि रामनगर शादियों का हब बन चुका है.

डेस्टिनेशन वेडिंग से स्थानीय लोगों को फायदा

डेस्टिनेशन वेडिंग के इस बढ़ते चलन का सीधा फायदा स्थानीय लोगों को भी मिल रहा है. शादियों में बैंड-बाजा बजाने वाले साबिर अली बताते हैं कि इन तीन महीनों में उनकी अच्छी-खासी कमाई हो जाती है, जिससे वह साल भर अपने परिवार का खर्च चला पाते हैं. उनका कहना है कि पहले साल भर काम के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन अब शादी के सीजन में ही इतनी आमदनी हो जाती है कि आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है.

वहीं, शादियों में डीजे का काम करने वाले राहुल का कहना है कि फरवरी से अप्रैल तक का समय उनके लिए सबसे बेहतरीन होता है. इन तीन महीनों में उनकी कमाई कई गुना बढ़ जाती है. इसके अलावा कैटरिंग, फूलों की सजावट, फोटोग्राफी, लाइटिंग, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय दुकानदारों को भी इस वेडिंग सीजन से बड़ा लाभ मिल रहा है.

पीएम मोदी ने की थी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की कल्पना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की जो परिकल्पना की गई थी, वह अब हकीकत में बदलती नजर आ रही है. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास हो रही शादियां न केवल पर्यटन को बढ़ावा दे रही हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रही हैं.

हजार करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार का अनुमान

यदि अनुमान लगाया जाए तो आने वाले तीन महीनों में रामनगर और उसके आसपास हजार करोड़ रुपये से अधिक का वेडिंग कारोबार हो सकता है. स्थानीय कारोबारियों का मानना है कि यह ट्रेंड आने वाले वर्षों में और तेजी से बढ़ेगा, जिससे रामनगर उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि देश के प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन में अपनी मजबूत पहचान बना लेगा.

Published at : 02 Feb 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
Nainital News UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, मरने से पहले का बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
महाराष्ट्र
'अजित पवार मुझे जरूर बताते', NCP के विलय पर बोले CM फडणवीस तो उद्धव गुट ने कहा, 'यही तो...'
'अजित पवार मुझे जरूर बताते', NCP के विलय पर बोले CM फडणवीस, अब उद्धव गुट ने साधा निशाना
विश्व
Balochistan Gwadar Port: भारत को मिला था ग्वादर का ऑफर, मना करने पर पाकिस्तान ने खरीदा, अब 91 फीसदी कमाई कर रहा चीन
भारत को मिला था ग्वादर का ऑफर, मना करने पर पाकिस्तान ने खरीदा, अब 91 फीसदी कमाई कर रहा चीन
बॉलीवुड
थिएट्रिकल बैन के बावजूद पाकिस्तान में OTT पर धड़ल्ले से देखी जा रही 'धुरंधर', नेटफ्लिक्स पर आते ही बनी नंबर 1
पाकिस्तान में ओटीटी पर धडल्ले से देखी जा रही 'धुरंधर', नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026: बजट में बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरक्या मिला, आसान शब्दों में समझिए | Paisa Live
SIR Controversy :
Rohit Shetty के घर के बाहर फायरिंग मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार.मास्टरमाइंड गिरफ्तार | Breaking
Data Centers और AI से तेज़ होगी Economic Growth | Interview | Paisa Live
IND Vs PAK : बॉयकॉट के बाद मंडराने लगे Pakistan पर खतरे के बादल ! | T20 World Cup
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, मरने से पहले का बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
महाराष्ट्र
'अजित पवार मुझे जरूर बताते', NCP के विलय पर बोले CM फडणवीस तो उद्धव गुट ने कहा, 'यही तो...'
'अजित पवार मुझे जरूर बताते', NCP के विलय पर बोले CM फडणवीस, अब उद्धव गुट ने साधा निशाना
विश्व
Balochistan Gwadar Port: भारत को मिला था ग्वादर का ऑफर, मना करने पर पाकिस्तान ने खरीदा, अब 91 फीसदी कमाई कर रहा चीन
भारत को मिला था ग्वादर का ऑफर, मना करने पर पाकिस्तान ने खरीदा, अब 91 फीसदी कमाई कर रहा चीन
बॉलीवुड
थिएट्रिकल बैन के बावजूद पाकिस्तान में OTT पर धड़ल्ले से देखी जा रही 'धुरंधर', नेटफ्लिक्स पर आते ही बनी नंबर 1
पाकिस्तान में ओटीटी पर धडल्ले से देखी जा रही 'धुरंधर', नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1
क्रिकेट
भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को होंगे 5 बड़े नुकसान, PCB की बजने वाली है बैंड
भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को होंगे 5 बड़े नुकसान, PCB की बजने वाली है बैंड
ट्रेंडिंग
ये तो चीर-फाड़ देंगे...भारत के खिलाफ खेलने से PAK ने किया इंकार तो मजे लेने लगे यूजर्स
ये तो चीर-फाड़ देंगे...भारत के खिलाफ खेलने से PAK ने किया इंकार तो मजे लेने लगे यूजर्स
यूटिलिटी
SHE Marts में कौन से प्रोडक्ट बेच पाएंगी लड़कियां, यहां क्या-क्या मिलेगा?
SHE Marts में कौन से प्रोडक्ट बेच पाएंगी लड़कियां, यहां क्या-क्या मिलेगा?
शिक्षा
CUET UG रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, जानें अब कब तक कर पाएंगे आवेदन?
CUET UG रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, जानें अब कब तक कर पाएंगे आवेदन?
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
Embed widget