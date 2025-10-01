उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और हल्द्वानी से हेली सेवा शुरू, जानें कितना है किराया

उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के लिए आज से दो बड़ी हेली सेवाएँ शुरू होने जा रही हैं. यह हेली सेवाएँ उड़ान योजना के अंतर्गत शुरू हो रही हैं. उड़ान योजना के अंतर्गत एयर कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है. हेरिटेज एविएशन के माध्यम से आज से पिथौरागढ़ से मुनस्यारी, हल्द्वानी से अल्मोड़ा हेली सेवा संचालित की जाएगी.

हेली योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ से मुनस्यारी और हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए हेली सेवा बुधवार से शुरू होगी. डीजीसीए की अनुमति के बाद हेरिटेज एविएशन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है. मुनस्यारी वालों के लिए प्रति यात्री ₹2500 किराया निर्धारित किया गया है.

आज से संचालित होंगी हेली सेवाएं

उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि उड़ान योजना के तहत एयर कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है. हेरिटेज एविएशन के माध्यम से एक अक्टूबर से पिथौरागढ़ से मुनस्यारी, हल्द्वानी से अल्मोड़ा हेली सेवा संचालित होगी.

अब नहीं करना पड़ेगा कई घंटों तक सफर

हेली सेवा शुरू होने से पहाड़ी राज्यों के तमाम लोगों को फायदा होगा, जहां हल्द्वानी से अल्मोड़ा जाने के लिए कई घंटे का सफर तय करना पड़ता है, वैसे ही पिथौरागढ़ से मुनस्यारी जाने के लिए भी काफी लंबा सफर तय करना पड़ता है, लेकिन अब इस हेली सेवा के शुरू होने के बाद पहाड़ी जिलों के तमाम लोगों को इस योजना से बेहद फायदा होगा और त्योहार के सीजन में लोग आसानी से अपने घरों तक पहुंच सकते हैं.

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और हल्द्वानी में हेली उड़ान सेवा योजना के तहत पहाड़ी जिलों में शुरू की गई हेली सेवा से पहाड़ी जिलों के रहवासियों को एक नई पहचान मिलेगी. साथ ही उनको आवागमन करने में अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा. साथ ही दोनों जिलों की व्यापारिक गतिविधियों को भी एक नई दिशा मिलेगी.

ये भी पढ़ें: Ayodhya News: हनुमानगढ़ी में प्रसाद के लिए बिक रहे थे मिलावटी लड्डू, फूड विभाग की जांच में फेल हुए सैंपल