Uttarakhand News: धारी देवी के पास अलकनंदा में दो बोटों की टक्कर, बड़ा हादसा टला

उत्तराखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल धारी देवी के समीप अलकनंदा नदी में दो बोटों की आमने-सामने टक्कर हो गई. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया. घटना के बाद कुछ देर के लिए नदी किनारे अफरा-तफरी का माहौल बन गया था.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर काफी तेज थी. भिड़ंत के बाद एक बोट अनियंत्रित होकर नदी के बीचों-बीच गोल-गोल घूमने लगी. कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो बोट पलट सकती है, लेकिन चालक और उसमें सवार लोगों ने संयम बनाए रखा. इसी दौरान दुर्घटनाग्रस्त बोट के चालक ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत नदी में छलांग लगा दी और तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आया.

हादसे के तुरंत बाद पास में मौजूद एक अन्य बोट ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया. स्थानीय लोगों और मौके पर मौजूद अन्य बोट चालकों ने मिलकर यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. उनकी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से स्थिति पर जल्द ही काबू पा लिया गया.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अलकनंदा नदी का तेज बहाव और बोट संचालन के दौरान समन्वय की कमी इस टक्कर की मुख्य वजह मानी जा रही है. बताया जा रहा है कि नदी में उस समय पानी का प्रवाह सामान्य से अधिक था, जिससे बोटों को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो गया.

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नदी में संचालित होने वाली बोटों के लिए सख्त सुरक्षा मानकों को लागू करने की मांग की है. साथ ही बोट चालकों के प्रशिक्षण, लाइफ जैकेट की अनिवार्यता और नियमित निगरानी बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है.

धारी देवी क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं. ऐसे में इस तरह की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत को रेखांकित करती हैं. फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.