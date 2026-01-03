नैनीताल-कैंचीधाम और भीमताल पहुंचने में होगी आसानी, सरकार ने रोपवे प्रोजेक्ट पर शुरू किया काम

उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को मैदानों से नैनीताल, कैंचीधाम और भीमताल पहुंचने में आसानी हो इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों पर एक निजी कंपनी ने रोपवे का सर्वे शुरू कर दिया है. भीमताल में शुरू हुए सर्वे के बाद पर्यटकों और स्थानीय लोगों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद जागने लगी है.

नैनीताल समेत पहाड़ों में बसे भीमताल और कैंचीं धाम जाने वाले पर्यटकों को आने वाले समय में रोपवे के ज़रिये बड़ी सुविधा मिल सकती है. इसके लिए नैनीताल के रानीबाग में पहला स्टेशन और दूसरा भीमताल में लगाने का सर्वे चल रहा है. इसके बाद, भीमताल से भवाली और फिर भवाली से नैनीताल और कैंचीं धाम तक रोप वे चलाने की संभावनाएं सर्वे के माध्यम से खोजी जा रही हैं.

कंपनी ने भीमताल से शुरू किया सर्वे कार्य

रोपवे कंपनी के सुपरवाइजर मयंक श्रीवास्तव ने बताया कि इस परियोजना को लेकर एजेंसी ने भीमताल से सर्वे का काम शुरू कर दिया है. लगभग 35 किलोमीटर लम्बी इस प्रस्तावित रोपवे लाइन में लगभग पाँच स्टेशन बनाए जाने हैं. ये स्टेशन रानीबाग, भीमताल, भवाली, नैनीताल और कैंची धाम में होंगे. अभी रोपवे परियोजना में एजेंसी ने भीमताल के सिडकुल में आधुनिक मशीनों के माध्यम से सर्वे का काम शुरू कर दिया है.

परियोजना के पूरा होने से पर्यटकों को मिलेगी जाम से राहत

इस परियोजना के पूरे होने से जहां एक तरफ पर्यटकों को बाधित यातायात और जाम से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ वो हवा से पहाड़ों के सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे. पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार की यह योजना एक बड़ा और अहम कदम माना जाएगा. इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से निश्चित तौर पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दर्ज की जाएगी,साथ ही जाम की समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा.

ये भी पढ़ें: माघ मेले का शुभारंभ, पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी