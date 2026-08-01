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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand News: दुर्गम क्षेत्रों में सेवा से मुकर गए 49 डॉक्टर, अब जाएगा लीगल नोटिस

Uttarakhand News: दुर्गम क्षेत्रों में सेवा से मुकर गए 49 डॉक्टर, अब जाएगा लीगल नोटिस

Uttarakhand Health News in Hindi: कॉलेज प्रशासन के मुताबिक इन डॉक्टरों ने न तो अनिवार्य सरकारी सेवा जॉइन की और न ही बॉन्ड की राशि जमा कराई. अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 01 Aug 2026 02:35 PM (IST)
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उत्तराखंड के पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी के बीच राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से एमबीबीएस और पीजी की पढ़ाई पूरी करने वाले 49 डॉक्टरों के सेवा बॉन्ड का पालन नहीं करने का मामला सामने आया है. कॉलेज प्रशासन के मुताबिक इन डॉक्टरों ने न तो अनिवार्य सरकारी सेवा जॉइन की और न ही बॉन्ड की राशि जमा कराई. अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

कम फीस में पढ़ाई, लेकिन बॉन्ड की शर्तों का नहीं किया पालन

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को कम फीस और सरकारी सब्सिडी का लाभ दिया जाता है. इसके बदले उन्हें पढ़ाई पूरी करने के बाद राज्य के पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में तय अवधि तक सेवा देना अनिवार्य होता है. नियमों के अनुसार बॉन्ड का पालन नहीं करने पर संबंधित डॉक्टरों से निर्धारित राशि की वसूली की जाती है.

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69 डॉक्टरों पर हुई थी कार्रवाई, 20 ने जमा की बॉन्ड राशि

स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. सुनीता टम्टा के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कुल 69 बॉन्डधारी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी. इनमें 41 एमबीबीएस और 28 पीजी डॉक्टर शामिल थे. कार्रवाई के बाद 20 डॉक्टरों ने बॉन्ड की राशि जमा कर दी, जिससे सरकार को करीब 3.5 करोड़ रुपये की वसूली हुई. वहीं एक डॉक्टर ने अपनी अनिवार्य सेवा पूरी कर ली.

49 डॉक्टरों का नहीं मिला कोई जवाब

कॉलेज प्रशासन के अनुसार 49 डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अब तक न तो बॉन्ड की शर्तें पूरी की हैं और न ही कोई जवाब दिया है. जांच के दौरान इनमें से चार डॉक्टर अपने स्थायी पते पर भी नहीं मिले. ऐसे में अब प्रशासन इनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया तेज करने की तैयारी में है.

प्राचार्य बोले- अब भेजे जाएंगे लीगल नोटिस

राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के प्राचार्य डॉ. जी.एस. तितियाल ने कहा कि स्वास्थ्य महानिदेशक के निर्देश पर संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ पहले ही आरसी की कार्रवाई की जा चुकी है. यदि शासन से दोबारा निर्देश मिलते हैं तो बॉन्ड का पालन नहीं करने वाले और पते से गायब डॉक्टरों को लीगल नोटिस भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ी चिंता

विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अन्य पर्वतीय जिलों में पहले से ही डॉक्टरों की कमी बनी हुई है. ऐसे में सेवा बॉन्ड से मुकरने वाले डॉक्टरों के कारण दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. यही वजह है कि सरकार बॉन्ड व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दे रही है.

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About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
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Published at : 01 Aug 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Haldwani News Haldwani Medical College UTTARAKHAND NEWS Uttarakhand Health News
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