हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: DGRE की चेतावनी! ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन की आशंका, डेंजर लेवल-3 पर 4 जिले

उत्तराखंड: DGRE की चेतावनी! ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन की आशंका, डेंजर लेवल-3 पर 4 जिले

Uttarakhand News: उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन की आशंका, DGRE ने चेतावनी दी. उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ डेंजर लेवल-3 पर. विभाग अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है.

By : दानिश खान | Edited By: जतिन राय | Updated at : 24 Jan 2026 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड राज्य के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. इसके चलते ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और हिमस्खलन की आशंका बढ़ गई है. मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सीएस तोमर के अनुसार, 24 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव धीरे-धीरे कम होगा. 

हालांकि इस दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी. रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (DGRE) ने हिमस्खलन को लेकर चेतावनी जारी की है. DGRE के शुक्रवार शाम पांच बजे से शनिवार शाम पांच बजे तक के लिए जारी पूर्वानुमान के अनुसार:

- उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों को डेंजर लेवल-3 की श्रेणी में रखा गया है
- बागेश्वर जिले को डेंजर लेवल-2 में शामिल किया गया है

इन जिलों के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की स्थिति में हिमस्खलन और एवलांच की घटनाओं की आशंका जताई गई है.

 विभाग अलर्ट मोड में

हिमस्खलन की चेतावनी के मद्देनजर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने संबंधित जिलों के:

- जिला प्रशासन
- पुलिस
- SDRF
- स्वास्थ्य विभाग
- अन्य रेखीय विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश जारी किए हैं.

संवेदनशील क्षेत्रों में सतत निगरानी रखने के साथ ही किसी भी आपात स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने को कहा गया है. प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि आवश्यक संसाधन और टीमें पहले से तैयार रखें.

 सचिव आपदा प्रबंधन ने की अपील

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले:

- स्थानीय नागरिकों
- पर्यटकों
- तीर्थयात्रियों
- पर्वतीय मार्गों पर यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है.

उन्होंने कहा कि अनावश्यक यात्रा से बचें और जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें.

 यात्रियों के लिए सलाह

उन्होंने सलाह दी है कि:

- बर्फबारी या हिमस्खलन की चेतावनी के दौरान उच्च हिमालयी और बर्फीले क्षेत्रों में केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही यात्रा करें
- पुराने एवलांच और ढलानों वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें
- पूर्व में हिमस्खलन प्रभावित रह चुके इलाकों में रुकने या शिविर लगाने से बचें
- यदि किसी कारणवश अधिक बर्फबारी वाले क्षेत्रों में ठहरना पड़ जाए तो एक-दो दिन के लिए निचले और अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाएं

 जरूरी सामान अपने पास रखें

लोगों को अपने पास रखने की सलाह:

- मोबाइल फोन
- पावर बैंक
- टार्च
- प्राथमिक उपचार किट
- आवश्यक दवाइयां

 एडवाइजरी का पालन अनिवार्य

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की एडवाइजरी, अलर्ट या प्रतिबंधों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है, ताकि जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. यह चेतावनी पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और भारी बर्फबारी की संभावना के मद्देनजर जारी की गई है. उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले और यात्रा करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.

Published at : 24 Jan 2026 02:54 PM (IST)
Avalanche Alert UTTARAKHAND NEWS DGRE
