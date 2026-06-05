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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटरों पर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने उठाए सवाल, कहा- 'अगर कोई PDA का...'

यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटरों पर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने उठाए सवाल, कहा- 'अगर कोई PDA का...'

UP Encounter News: चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि अगर कोई PDA का रहता है तो उसका फुल एनकाउंटर होता है, जबकि नॉन PDA वाले का हाफ एनकाउंटर किया जाता है.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 05 Jun 2026 04:10 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की अलग-अलग घटनाओं और ताबड़तोड़ एनकाउंटर को लेकर विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है. इसी बीच समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान एनकाउंटर कार्रवाई पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि - विशेष वर्ग देखकर निशाना बनाया जा रहा है. अगर कोई PDA का रहता है तो उसका फुल एनकाउंटर होता है, जबकि नॉन PDA वाले का हाफ एनकाउंटर किया जाता है. 

ABP News से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर बड़ा सवाल खड़ा किया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जिस तरह से प्रदेश के अलग-अलग जनपद में आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं और हैरानी की बात यह है की एनकाउंटर भी सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है. यह बड़ा सवाल है.

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'PDA देख कर हो रही है कार्रवाई'

समाजवादी पार्टी सांसद वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि PDA वालो को कमर के ऊपर गोली मारी जा रही है फुल एनकाउंटर के लिए और नॉन PDA वालों को कमर के नीचे हाफ एनकाउंटर के तौर पर गोली मारी जा रही है. ऐसे एक नहीं दर्जन भर उदाहरण हैं. यह प्रशासन की रवैया को दर्शाता है.

'सपा की सरकार बनीं तो नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी'

वीरेंद्र सिंह का यह भी कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आती है तो कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा. वह किसी भी जाति या धर्म का हो उसके साथ सख्त कार्रवाई होगी. इस सरकार में एक वर्ग देखकर निशाना बनाया जा रहा है जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है.

इसके अलावा वीरेंद्र सिंह ने वाराणसी के चर्चित जगन्नाथ कॉरिडोर मामले को लेकर बाहुबली बृजेश सिंह पर दबंगई का आरोप लगाए जाने वाले मामले पर इशारों में ही उन्हें वाल्मीकि बता दिया और कहा कि जब खुद देश के गृहमंत्री जी उन्हें सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो फिर क्या कहना.

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Published at : 05 Jun 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
Virendra Singh UP NEWS SAMAJWADI PARTY Chandauli News
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