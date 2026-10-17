'कोई महिला नहीं चाहती...', पति के आरोपों पर मंत्री रेखा आर्या ने दिया जवाब

उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच चल रहा विवाद सार्वजनिक तौर पर और बढ़ता जा रहा है. शुक्रवार को उनके पति गिरधारी लाल द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों का रेखा आर्या ने जवाब दिया हैं. उन्होंने कहा कि वो 2003 से सार्वजनिक जीवन में है और तब से अब तक वो कई बार नामांकन के वक्त अपनी संपत्ति की जानकारी दे चुकी हैं.

देहरादून के कृष्णा मेडिकल सेंटर में भर्ती रेखा आर्या ने शनिवार को मीडिया से बात की और अपनी तहरीर से लेकर पति द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों का जवाब दिया. मंत्री ने कहा कि इस वीडियो में आपने जो बातें सुनी उनमें वो अपनी तहरीर की वापसी की बात कह रहे हैं. सब बातों का जो निष्कर्ष है, वो एक मीठी धमकी है, एक ऐसी धमकी है जिसमें तहरीर वापसी के साथ ये तय होना है कि भ्रष्टाचार हुआ या नहीं.

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पति के लगाए आरोपों पर दिया जवाब

रेखा आर्या ने कहा कि साल 2003 में मैं निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य बनी. वहां से मेरे सियासी करियर की शुरुआत हुई. 2004 में शादी के बाद भी मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा. मैं राजनीति के बेसिक अनुभव से राज्य स्तरीय अनुभव हुआ. हर व्यक्ति को नामांकन के समय अपनी संपत्तियों का खुलासा करना पड़ता है. मेरी संपत्तियों का सारा विवरण 2003 से हुए सभी चुनाव में हैं.

मेरी संपत्तियों का विवरण सब कुछ सबके सामने हैं. अगर फिर भी कोई संतुष्ट नहीं है तो वो जाँच करा सकते हैं. उन्होंने दावा किया कि जब उनका विवाह हुआ था उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि वो शादीशुदा हैं. विवाह और बच्चे होने के बाद उन्हें पता चला. रेखा आर्या ने कहा कि लेकिन, पारिवारिक रिश्तों और आपसी तौर पर भावनात्मक रूप से समझाए जाने के बाद आगे रिश्ता बढा.

अवैध संबंध होने के लगाए आरोप

मंत्री ने कहा कि पति के अवैध संबंध की जानकारी जब मिली तो मैंने कार्रवाई की. मैं लंबे समय से इसे सहन कर रही थी, वो लगातार इन घटनाओं को किसी न किसी माफीनामा चाहे वो लिखित हो, मौखिक हो या क़सम खाकर हो..ऐसे तमाम माध्यमों से कसमें खाते-खाते बात आगे बढ़ती रही. क्योंकि कोई महिला नहीं चाहती कि उसका परिवार बिखरे या टूट जाएं.

मैंने कहा था कि मुझे ये सब हृदयघात पीड़ा के साथ करना पड़ा लेकिन, इतने मौके देने के बाद भी ये ऑ़डियो सिद्ध करता है कि आपके सुधार की गुंजाइश नहीं है. मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड की पुलिस जिस तरह के महिलाओं के लिए काम करती हैं मेरे लिए भी वैसे ही काम करेगी.