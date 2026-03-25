देहरादून में गैस आपूर्ति पर CM धामी की नजर, रेस्टोरेंट पहुंचकर लिया हालात का जायजा

देहरादून में बढ़ती गैस आपूर्ति को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमीनी हकीकत जानने के लिए खुद मैदान में उतरकर हालात का जायजा लिया. उन्होंने गढ़ी कैंट क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में पहुंचकर गैस आपूर्ति की स्थिति का निरीक्षण किया और संचालकों से सीधे संवाद किया.

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने रेस्टोरेंट संचालक से गैस सप्लाई की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी ली. संचालक ने बताया कि हाल के दिनों में आपूर्ति में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन फिलहाल गैस की उपलब्धता बनी हुई है और कामकाज प्रभावित नहीं हुआ है. उन्होंने यह भी बताया कि गैस की खपत को संतुलित रखने के लिए वे तंदूर का अधिक उपयोग कर रहे हैं, जिससे ईंधन की बचत हो रही है.

मुख्यमंत्री ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे छोटे-छोटे उपाय संकट की स्थिति में काफी कारगर साबित होते हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके.

इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गैस आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल किसी बड़े संकट की स्थिति नहीं है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार तैयारी रखना आवश्यक है.

मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि भविष्य में स्थिति चुनौतीपूर्ण होती है, तो सभी को मिलकर उसका सामना करना होगा. उन्होंने कोरोनाकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह देशवासियों ने एकजुट होकर उस संकट को पार किया था, उसी प्रकार धैर्य और सहयोग की भावना इस बार भी जरूरी होगी.

इसके साथ ही उन्होंने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों सहित आम जनता से गैस के विकल्प के रूप में इंडक्शन चूल्हों और अन्य ऊर्जा साधनों के उपयोग को बढ़ाने की अपील की. उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार हर परिस्थिति में लोगों के साथ खड़ी है और किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी. मुख्यमंत्री का यह दौरा प्रशासन की सतर्कता और तैयारियों का संकेत माना जा रहा है, जिससे आम लोगों में भरोसा भी बढ़ा है.