मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकार के पांच वर्षों के कार्यों पर आधारित रिपोर्ट कार्ड का विमोचन किया. इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तीकरण, किसान कल्याण, पर्यटन, उद्योग, निवेश, आधारभूत सुविधाओं और सुशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र एवं राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से उत्तराखण्ड में विकास कार्यों को गति मिली है. राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखण्ड का निर्माण करना है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 36 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं. महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है और 3.10 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं. हाउस ऑफ हिमालयाज के स्थानीय उत्पादों की बिक्री छह करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है. किसानों को तीन लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है.

औद्योगिक विकास का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त 3.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों में से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं. राज्य में 30 से अधिक नई नीतियां लागू की गई हैं. अटल आयुष्मान योजना के तहत 63.32 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं.

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है. 27 जनवरी 2025 से प्रदेश में यूसीसी लागू है. भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है.

कनेक्टिविटी के क्षेत्र में लगभग 12 हजार करोड़ रुपये की दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना पूरी हो चुकी है. ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है. चारधाम यात्रा में इस वर्ष 65 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. वहीं, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड के खिलाड़ियों ने 103 पदक प्राप्त किए.

मुख्यमंत्री ने कोविड काल में प्रभावित पर्यटन, परिवहन, चिकित्सा एवं महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए विभिन्न सहायता पैकेजों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है. कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, मंत्रीगण, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.