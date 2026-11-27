कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने संविधान दिवस पर भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भाजपा भारतीय संविधान को नहीं मानती और देश में मनुवादी व्यवस्था लागू करना चाहती है. आरएसएस और हिंदू महासभा ने भी संविधान को स्वीकार नहीं किया था.

गौतम ने कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर के नेतृत्व में तैयार संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंगीकार किया था. इसके बावजूद उस समय संविधान और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर विरोध के स्वर उठे थे.

संविधान की प्रतियां जलाने का आरोप

कांग्रेस प्रभारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी वालों ने संविधान की प्रतियां जलाई और बाबा साहब सहित महापुरुषों का अपमान किया. भाजपा की राजनीति में बाबा साहब से जुड़ी तारीखों का इस्तेमाल राजनीतिक मकसद से किया जाता है. 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था. इसी तारीख को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस भी है.

सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को कमजोर किया है. अधिकारियों को डराकर विपक्षी दलों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है. आयकर विभाग, सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है. उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने चुनाव आयोग को भी अपना पेटेंट बना लिया है.

इस दौरान उन्होंने काँग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के मार्च की अनुमति नहीं मिलने पर भी सवाल उठाए और कहा कि खरगे संविधान दिवस के अवसर पर लखनऊ में संविधान रक्षा सम्मेलन और पैदल मार्च के लिए आए थे. पुलिस प्रशासन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी. जबकि लोकतंत्र में सभी पार्टियों को प्रदर्शन करने और शांति मार्च निकालने का अधिकार है.

महिला आरक्षण पर बीजेपी और योगी को घेरा

महिला आरक्षण के मुद्दे पर गौतम ने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी देने की दिशा में राजीव गांधी ने महत्वपूर्ण पहल की थी. 1989 में उनकी सरकार ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाला 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था. पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की यह महत्वपूर्ण पहल थी.

सीएम योगी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब वो गोरखपुर से सांसद थे, तब उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक पर सवाल उठाए थे और इसे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला बताया था. डॉ. अंबेडकर ने महिलाओं को सामाजिक और कानूनी अधिकार दिलाने के लिए ऐतिहासिक प्रयास किए. उस दौर में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, विवाह और तलाक जैसे मामलों में बराबरी हासिल नहीं थी.

बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, उत्तराधिकार और विवाह संबंधी अधिकार दिलाने की कोशिश की. इस विधेयक का व्यापक विरोध हुआ और इसे पारित कराने में सफलता नहीं मिली. इसी मुद्दे पर बाबा साहब ने 1951 में कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था.

महिलाओं को आरक्षण का समर्थन

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि महिलाओं को राजनीति में प्रथम श्रेणी में स्थान दिलाने के लिए महिला आरक्षण जरूरी है. महिलाओं को राजनीतिक रूप से आगे लाना कांग्रेस की इच्छा शक्ति रही है. इसी सोच के तहत कांग्रेस महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की पक्षधर रही है और इसे संसद में पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.