अलीगढ़ के एक स्कूल से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां फीस जमा नहीं करने पर स्कूल प्रशासन ने तीन बच्चों को बंधक बना लिया और बाहर कुत्ते को बांध दिया ताकि बच्चे कहीं जा ना सकें. डरे-सहमे बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है. जिसके बाद स्कूल की व्यवस्थाओं पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं.

ये घटना अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के जट्टारी कस्बे स्थित एमडी जनता पब्लिक स्कूल की है, जहां स्कूल में पढ़ने वाले नर्सरी और यूकेजी के तीन बच्चों को स्कूल की फ़ीस ज़मा नहीं करा पाने पर बंधक बना लिया गया. स्कूल प्रशासन ने तीनों बच्चों को कमरे में बंद कर दिया और बाहर कुत्ते को बिठा दिया. जिससे बच्चे बुरी तरह डर गए.

बच्चों को कमरे में बंद कर बाहर बैठाया कुत्ता

बताया जा रहा है कि तीनों बच्चों की करीब छह महीने की फीस स्कूल में जमा नहीं हुई थी. इसी फीस को लेकर स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई थी. आरोप है कि स्कूल में छुट्टी होने के बाद जब दूसरे बच्चे अपने घरों के लिए रवाना हो गए तो इन तीनों स्कूल में ही रोक लिया गया और स्कूल की ऊपरी मंजिल पर स्थित कमरे में बंद कर दिया.

परिजनों का आरोप है कि कमरे के बाहर गेट पर एक कुत्ता भी बैठा दिया गया, जिससे बच्चे और ज्यादा डर गए. काफी देर तक जब बच्चे घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने बच्चों की तलाश शुरू की जिसके बाद वो स्कूल पहुंचे. जहां उन्हें बच्चों के कमरे में बंद होने की जानकारी मिली, तो वे हैरान रह गए. जिसके बाद उन्होंने जमकर स्कूल में हंगामा किया.

परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

नाराज़ परिजनों ने इस मामले में जट्टारी पुलिस थाने में स्कूल प्रशासन के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया कि फ़ीस नहीं ज़मा होने की वजह से उनके बच्चों को बंधक बनाया गया. वहीं बच्चों को कमरे में बंद करने और गेट के बाहर कुत्ता बैठाने के आरोपों पर स्कूल प्रबंधन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका.

इस घटना ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और फीस वसूली के तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसे लेकर लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं