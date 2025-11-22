उत्तराखंड: 'कांग्रेस ने मुझे मेरी क्षमता से बड़ा...', ट्रोलर्स पर भड़के पूर्व सीएम हरीश रावत

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत एक बार फिर सुर्खियों में हैं. रावत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लंबा पोस्ट साझा करते हुए भाजपा समर्थकों और ट्रोलर्स पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि भाजपा से जुड़े कुछ लोग उनके हर बयान, ट्वीट और पोस्ट पर अनर्गल टिप्पणियां करते थे, लेकिन हाल में अचानक उनके प्रति प्यार उमड़ आया है.

रावत के अनुसार ये लोग कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी ने उन्हें कोई काम नहीं दिया या दरकिनार कर दिया है. ट्रोलर्स के इन आरोपों पर हरीश ने तीखा जवाब दिया है. साथ ही राज्य में बीजेपी के शीर्ष नेताओं को लेकर भी बड़ी बात कही है.

हरीश रावत ने ट्रोलर्स पर बोला हमला

हरीश रावत ने इन आरोपों का करारा जवाब देते हुए लिखा कि कांग्रेस ने आज भी उन्हें उनकी क्षमता से बड़ा दायित्व सौंपा है, जबकि भाजपा में किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसा सम्मान नहीं मिला. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा में आज चार तरह के शीर्ष नेता हैं डिस्कार्डेड,रिजेक्टेड,इजेक्टेड और,वेटलिस्टेड,जिनमें से कई नेता अवसर की तलाश में हैं और अंगूर खट्टे हैं, वाली स्थिति में पहुंच गए हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री ने व्यंग्य करते हुए कहा कि भाजपा के प्रवक्ताओं और ट्रोलर्स को पहले ग्रह-पूजा करानी चाहिए, ताकि उनके नेताओं से रिजेक्टेड और डिस्कार्डेड’ जैसे टैग हट सकें और प्रतीक्षा सूची वाले नेताओं की प्रतीक्षा समाप्त हो सके.

कई नेता अंगूर के गुच्छों के लिए कूद रहे हैं- हरीश रावत

उन्होंने कहा कि भाजपा के कई नेता बड़े और छोटे दोनों अंगूर के गुच्छों,के लिए उछल-कूद कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि सालों से उन्हें ताकते-ताकते उनकी गर्दन भी अकड़ गई है. पोस्ट के अंत में रावत ने यह भी कहा कि भाजपा ‘रावतों’ में अवसर तलाश रही है.

उन्होंने दावा किया कि हरक सिंह रावत ने भाजपा की 'लंका दहन' का प्रण लिया है और वह स्वयं भी उनके इस प्रण के साथ हैं. रावत के इस बयान के बाद राज्य की राजनीतिक हलचल और तेज होने की आशंका है.