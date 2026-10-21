उत्तराखंड में कांग्रेस की न्याय यात्रा, विधानसभा का होगा घेराव

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस 22 अक्टूबर से प्रदेश के चार अलग-अलग हिस्सों से न्याय यात्रा निकाल कर सरकार को घेरने का काम करेगी. पार्टी ने अंकिता भंडारी प्रकरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध, भर्तियों में कथित गड़बड़ी, भ्रष्टाचार और कथित वोट चोरी जैसे मुद्दों को यात्रा का आधार बनाया है. यात्रा का समापन गैरसैंण में विधानसभा घेराव के साथ किया जाएगा. कांग्रेस इस यात्रा को अन्याय के खिलाफ लड़ाई बता रही है, जबकि बीजेपी ने इसे चुनावी साल का राजनीतिक कार्यक्रम करार दिया है.

कांग्रेस का चार अलग दिशाओं से यात्रा निकालने का प्लान

कांग्रेस का प्लान चार अलग दिशाओं से चार दलों के साथ यह न्याय यात्रा निकालने का है. पहला दल यशपाल आर्य, हरीश रावत और करन माहरा का है, जो कुमाऊं और तराई के क्षेत्रों में यह यात्रा निकालेगा. 22 अक्टूबर को अल्मोड़ा (गोल्ज्यू मंदिर), रानीखेत, खैरना, भवाली, भीमताल और हल्द्वानी में यह यात्रा निकाली जाएगी.

23 अक्टूबर को यह दल लालकुआं, किच्छा, सितारगंज, नानकमत्ता, खटीमा और रुद्रपुर में यात्रा निकालेगा 24 अक्टूबर को गदरपुर, बाजपुर, काशीपुर और जसपुर में यह दल सक्रिय रहेगा और 25 अक्टूबर हल्द्वानी में समापन किया जाएगा.

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दूसरा दल गणेश गोदियाल में यात्रा निकालने का करेगा काम

दूसरा दल गणेश गोदियाल, विक्रम सिंह नेगी और लखपत सिंह बुटोला की अगुवाई में यात्रा निकालने का काम करेगा. इस दल के ऊपर गढ़वाल क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है. 22 अक्टूबर को बदरीनाथ धाम, जोशीमठ, पीपलकोटी और चमोली , 23 अक्टूबर को नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, गौचर और रुद्रप्रयाग , 24 अक्टूबर को सतपुली, दुगड्डा और कोटद्वार, 25 अक्टूबर को लैंसडाउन और बीरोंखाल और 26 अक्टूबर को गैरसैंण में विधानसभा घेराव की तैयारी बैठक इस दल द्वारा की जाएगी.

तीसरा दल प्रीतम सिंह और जोत सिंह गुनसोला के नेतृत्व में राजधानी देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में यात्रा निकालेगा, जबकि चौथा दल हरक सिंह रावत, काजी निजामुद्दीन और ममता राकेश समेत हरिद्वार जिले में यात्रा निकालेगा. कांग्रेस की रणनीति साफ है कि, पहले प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में जाकर सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाना और फिर गैरसैंण में विधानसभा घेराव के जरिए सियासी संदेश देना.

बीजेपी का पलटवार -चुनावी साल का नाटक

कांग्रेस की इस यात्रा पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड की जनता जानती है कि अन्याय कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था. उन्होंने न्याय यात्रा को चुनावी साल का नाटक बताते हुए कहा कि इसका जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

गौरतलब है कि कांग्रेस यात्रा के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर बीजेपी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है. अब देखना होगा कि यात्रा के दौरान कांग्रेस अपने मुद्दों को कितनी धार दे पाती है और गैरसैंण में विधानसभा घेराव के जरिए सरकार पर कितना दबाव बना पाती है.