हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में साइबर ठगों के निशाने पर बुजुर्ग, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 50 दिनों में 5.42 करोड़ की ठगी

उत्तराखंड में साइबर ठगों के निशाने पर बुजुर्ग, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 50 दिनों में 5.42 करोड़ की ठगी

Uttarakhand Digital Arrest: उत्तराखंड में साइबर ठगों के निशाने पर बुजुर्ग हैं, बीते 50 दिनों में साइबर ठगों ने तीन अलग-अलग मामलों में डिजिटल अरेस्ट कर 5.42 करोड़ रुपये की ठगी की.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 21 Feb 2026 06:21 PM (IST)
Preferred Sources
और पढ़ें

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read
Published at : 21 Feb 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS Uttarakhand Digital Arrest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में साइबर ठगों के निशाने पर बुजुर्ग, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 50 दिनों में 5.42 करोड़ की ठगी
उत्तराखंड में साइबर ठगों के निशाने पर बुजुर्ग, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 50 दिनों में 5.42 करोड़ की ठगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: मासूम से दरिंदगी का आरोपी गिरफ्तार, दादी के साथ शादी में आई थी बच्ची, खून से लथपथ मिली
गोरखपुर: मासूम से दरिंदगी का आरोपी गिरफ्तार, दादी के साथ शादी में आई थी बच्ची, खून से लथपथ मिली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में अपनों के जाल में उलझा अर्जुन शर्मा केस, अब एक और करीबी महिला का आया नाम
देहरादून में अपनों के जाल में उलझा अर्जुन शर्मा केस, अब एक और करीबी महिला का आया नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रियंका गांधी को बताया PM पद के लिए परफेक्ट नेता, सपा पर भी साधा निशाना
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रियंका गांधी को बताया PM पद के लिए परफेक्ट नेता, सपा पर भी साधा निशाना
Advertisement

वीडियोज

June में release होगी ‘Kulli’, Makers का दावा Theatre में गूंजेंगी चीखें |
Gippy Grewal की नई film: हंसी, entertainment और दमदार कहानी का वादा
Bollywood News: ‘धुरंधर 2’ के ट्रेलर को लेकर हलचल, रणवीर सिंह के नए अवतार पर फोकस
Ola का Dream Run: India की EV Success Story से Market Crash तक का सफ़र | Paisa Live
AI Summit Controversy: बैरिकेडिंग तोड़ कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी | BJP Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कहीं बारिश तो कहीं आंधी-तूफान... यूपी, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक कैसा रहेगा मौसम? जानें देश का हाल
कहीं बारिश तो कहीं आंधी-तूफान... यूपी, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक कैसा रहेगा मौसम? जानें देश का हाल
बिहार
बिहार: क्या पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा? 5वीं सीट बनेगी सबसे बड़ा सियासी रणक्षेत्र, BJP का मूड क्या?
बिहार: क्या पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा? 5वीं सीट बनेगी सबसे बड़ा सियासी रणक्षेत्र, BJP का मूड क्या?
क्रिकेट
सुपर-8 के मैच से पहले सूर्यकुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्लेइंग इलेवन की तस्वीर साफ, इस नियम पर भी उठाए सवाल
सुपर-8 के मैच से पहले सूर्यकुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्लेइंग इलेवन की तस्वीर साफ
बॉलीवुड
रणबीर कपूर और करिश्मा कपूर संभालेंगे RK स्टूडियो की कमान, लीज पर ली 5 मंजिला इमारत
रणबीर कपूर और करिश्मा कपूर संभालेंगे RK स्टूडियो की कमान, लीज पर ली 5 मंजिला इमारत
इंडिया
केरल में SIR के बाद चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, जानें कितने लोगों का वोट कटा?
केरल में SIR के बाद चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, जानें कितने लोगों का वोट कटा?
इंडिया
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
राजस्थान
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
लाइफस्टाइल
इस बार खेलें केमिकल फ्री होली, घर पर ऐसे तैयार करें हर्बल गुलाल
इस बार खेलें केमिकल फ्री होली, घर पर ऐसे तैयार करें हर्बल गुलाल
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget