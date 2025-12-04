उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे करने वालों पर होगा एक्शन, CM धामी का सख्त आदेश

उत्तराखंड के काठगोदाम स्थित सीआरपीएफ समूह केंद्र में आयोजित पूर्व अर्द्धसैनिक बल सम्मेलन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अवैध कब्जों और जनसंख्या संरचना में बदलाव की कोशिशों को लेकर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों, खाली इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ तत्व अवैध रूप से बसने और घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार ऐसे किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देगी और इस पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.

सीएम धामी ने कहा कि पिछले कुछ समय में राज्य के कई हिस्सों में अवैध बसावट की योजना बनाई गई, जिसकी जानकारी मिलने पर प्रशासन ने तुरंत हस्तक्षेप किया. उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों के लोगों को उत्तराखंड के स्थायी निवासी प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज गलत तरीके से जारी किए गए थे. सरकार ने इस मामले में कठोर कार्रवाई करते हुए ऐसे प्रमाणपत्र रद्द किए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी की.

उत्तराखंड एक शांतिपूर्ण और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य- CM धामी

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड एक शांतिपूर्ण और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है, लेकिन कुछ संगठित समूह प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने पूर्व अर्द्धसैनिक बल कर्मियों के अनुभव और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि राज्य उनकी सेवाओं को हमेशा सम्मान देता है.

किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें- CM धामी

सीएम धामी ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भूमि खरीद-फरोख्त और सरकारी जमीन पर कब्जे जैसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें ताकि समय रहते कानून के तहत कार्रवाई की जा सके.

