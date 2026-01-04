उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल की तैयारी, 7 IAS अफसरों को मिलेंगी नई जिम्मेदारियां

नए साल की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में बड़े प्रशासनिक बदलाव की तैयारी तेज हो गई है. शासन स्तर पर जल्द ही कई महत्वपूर्ण विभागों में फेरबदल होने की संभावना है. इस कड़ी में सात आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, जिससे प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा.

सूत्रों के अनुसार हाल ही में पदोन्नति के बाद सचिव बने 7 IAS अधिकारियों को अभी तक विभागीय जिम्मेदारियां नहीं दी गई हैं. अब इन्हें विभाग आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. वर्तमान में सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली के पास गृह, पेयजल और कार्मिक जैसे बेहद अहम विभाग हैं. उनका केंद्र सरकार में इंपैनलमेंट का पत्र भी आ चुका है. ऐसे में यदि वह केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं, तो इन महत्वपूर्ण विभागों के खाली होने की स्थिति बनेगी और शासन को नए सिरे से विभागीय बंटवारा करना होगा.

8 अपर सचिवों को भी मिला प्रमोशन

दूसरी ओर हाल ही में 8 अपर सचिवों को सचिव पद पर पदोन्नत किया गया है. इनमें ईवा आशीष श्रीवास्तव को प्रतिनियुक्ति पर होने के चलते परफॉर्मा पदोन्नति दी गई है. जबकि डॉ. अहमद इकबाल, सोनिका, रंजना राजगुरू, आनंद स्वरूप, देव कृष्ण तिवारी, उमेश नारायण पांडेय और राजेंद्र कुमार एक जनवरी से विधिवत रूप से सचिव के पद पर कार्यभार संभाल चुके हैं.

अब शासन के सामने चुनौती यह है कि इन नए सचिवों को उनकी योग्यता और अनुभव के अनुसार विभागों की जिम्मेदारी सौंपी जाए. इसके लिए मौजूदा सचिवों के विभागों में भी बदलाव संभव है. माना जा रहा है कि इस प्रशासनिक कवायद के जरिए शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और संतुलित बनाने की कोशिश की जाएगी.

प्रशासनिक हलकों में यह बदलाव काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इससे न केवल विभागीय कार्यप्रणाली प्रभावित होगी, बल्कि आने वाले समय में सरकार की नीतियों और फैसलों के क्रियान्वयन पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है.