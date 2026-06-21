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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand News: गैंगस्टर तारा सिंह के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 2 एकड़ सरकारी जमीन मुक्त

Uttarakhand News: गैंगस्टर तारा सिंह के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 2 एकड़ सरकारी जमीन मुक्त

Uttarakhand News In Hindi: उधम सिंह नगर में नशा तस्करों, गैंगस्टरों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए उनकी संपत्तियों का चिन्हीकरण कर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है.

Written By : मुमत्याज अहमद, उधमसिंह नगर |  Updated at : 21 Jun 2026 02:13 PM (IST)
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उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में अवैध नशे के कारोबार के विरुद्ध अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के क्रम में नशा तस्करों, गैंगस्टरों एवं अन्य आपराधिक तत्वों के विरुद्ध भी लगातार कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में कोतवाली नानकमत्ता पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त अपराधियों की संपत्तियों का चिन्हीकरण किया गया.

जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि कोतवाली नानकमत्ता के हिस्ट्रीशीटर/गैंगस्टर अपराधी तारा सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह निवासी डैम बंदा गिधौर तथा उसके परिवारजनों द्वारा नानकसागर बांध स्थित सिंचाई विभाग की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर पक्का निर्माण किया गया था.

अवैध अतिक्रमण का चिन्हीकरण कर सिंचाई विभाग को प्रेषित की रिपोर्ट

उक्त स्थान का प्रयोग लंबे समय से अवैध स्मैक, हेरोइन एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जा रहा था. सिंचाई विभाग तथा कोतवाली नानकमत्ता पुलिस द्वारा उक्त अवैध अतिक्रमण का चिन्हीकरण कर नियमानुसार रिपोर्ट सिंचाई विभाग को प्रेषित की गई. सिंचाई विभाग द्वारा संबंधित व्यक्तियों को नोटिस तामील कराते हुए भूमि खाली करने हेतु निर्देशित किया गया. नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत सिंचाई विभाग द्वारा रिपोर्ट उपजिलाधिकारी खटीमा को प्रेषित की गई, जिसके क्रम में दिनांक 20 जून 2026 को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की गई.

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अभियान में कब्जे की 2 एकड़ सरकारी भूमि अतिक्रमण से कराई मुक्त

आज तहसील प्रशासन, सिंचाई विभाग बरेली, पुलिस बल, पीएसी एवं फायर सर्विस की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था के मध्य बुलडोजर की सहायता से अवैध रूप से निर्मित पक्के मकान को ध्वस्त किया गया. कार्रवाई के दौरान एक अवैध धार्मिक संरचना (मजार) को भी हटाया गया. संयुक्त अभियान के दौरान अपराधियों के कब्जे से लगभग 2 एकड़ सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक है.

थाना क्षेत्र के अन्य अपराधियों द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियों का भी परीक्षण एवं सत्यापन किया जा रहा है तथा आगे भी ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी.हिस्ट्रीशीटर/गैंगस्टर तारा सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह उर्फ दयाल सिंह निवासी डैम बंदे के पास ग्राम गिधौर, कोतवाली नानकमत्ता पर डकैती, लूट,अपहरण, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट एवं एनडीपीएस एक्ट सहित 27 मुकदमों में नामजद है।

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Published at : 21 Jun 2026 02:13 PM (IST)
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Uttarakhand Police UTTARAKHAND NEWS Udham Singh Nagar News
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