उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी BJP, बनाई एक खास टीम, सीएम धामी ने भी संभाली कमान

उत्तराखंड में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है. पार्टी की ओर से चुनाव से पहले ही अपनी पूरी टीम तैयार कर ली गई है, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं और लगातार सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में जुटे हैं.

उत्तराखंड में बीते कुछ समय में जितने भी चुनाव हुए चाहे वो लोकसभा चुनाव हों, पंचायत चुनाव या नगर निकाय चुनाव हों इन सभी चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है. बीजेपी अब 2027 में भी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहती है जिसे देखते हुए पार्टी ने अपना पूरा संगठन तैयार कर लिया है.

विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी

इस संगठन के ज़रिए बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर ली है. इससे पहले जनता के बीच उन तमाम योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जा रहा है जो सरकार के द्वारा जनता के लिए चलाई जा रही है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में जनसभाएं कर रहे हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं. बीजेपी द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं को अलग-अलग क्षेत्र में काम करने की जिम्मेदारी दी जाएगी. बीजेपी 2026 को ही चुनावी साल मानकर काम करने में जुटी है.

भाजपा इस बार उन तमाम बड़े दलों के नेताओं पर भी नजर बनाकर रखी थी जो अपने संगठन से नाराज चल रहे हैं, उन्हें अपने संगठन में शामिल करने के लिए प्रयास किया जाएगा और जनता की नब्ज को टटोलकर काम किया जाएगा.

आरएसएस ने भी शुरू किए कार्यक्रम

प्रदेश में जल्द बड़े नेताओं की रैलियों के आयोजन भी होने है. आरएसएस ने भी अभी से कई बड़े कार्यक्रम करने शुरू कर दिए हैं. जिसका सीधा फायदा बीजेपी को आने वाले चुनाव में होगा.

2027 विधान सभा चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा इस को लेकर बीजेपी के सभी बड़े नेता अपना बयान पहले ही दे चुके है, प्रदेश में सीएम धामी की छवि एक कड़े और मजबूत फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री के रूप में बन चुकी है.

प्रदेश में नकल विरोधी कानून हों या धर्मांतरण कानून इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री की छवि एक कड़े फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री के रूप में उभरी है और इस छवि को भाजपा बनाने का काम करेगी. प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है.