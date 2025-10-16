हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी BJP, बनाई एक खास टीम, सीएम धामी ने भी संभाली कमान

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी BJP, बनाई एक खास टीम, सीएम धामी ने भी संभाली कमान

Uttarakhand Election 2027: बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है. बीजेपी ने इसके लिए अपनी एक टीम तैयारी कर ली है वहीं सीएम धामी भी हर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं.

By : दानिश खान | Updated at : 16 Oct 2025 01:07 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है. पार्टी की ओर से चुनाव से पहले ही अपनी पूरी टीम तैयार कर ली गई है, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं और लगातार सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में जुटे हैं. 

उत्तराखंड में बीते कुछ समय में जितने भी चुनाव हुए चाहे वो लोकसभा चुनाव हों, पंचायत चुनाव या नगर निकाय चुनाव हों इन सभी चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है. बीजेपी अब 2027 में भी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहती है जिसे देखते हुए पार्टी ने अपना पूरा संगठन तैयार कर लिया है. 

विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी

इस संगठन के ज़रिए बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर ली है. इससे पहले जनता के बीच उन तमाम योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जा रहा है जो सरकार के द्वारा जनता के लिए चलाई जा रही है. 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में जनसभाएं कर रहे हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं. बीजेपी द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं को अलग-अलग क्षेत्र में काम करने की जिम्मेदारी दी जाएगी. बीजेपी 2026 को ही चुनावी साल मानकर काम करने में जुटी है. 

भाजपा इस बार उन तमाम बड़े दलों के नेताओं पर भी नजर बनाकर रखी थी जो अपने संगठन से नाराज चल रहे हैं, उन्हें अपने संगठन में शामिल करने के लिए प्रयास किया जाएगा और जनता की नब्ज को टटोलकर काम किया जाएगा. 

आरएसएस ने भी शुरू किए कार्यक्रम

प्रदेश में जल्द बड़े नेताओं की रैलियों के आयोजन भी होने है. आरएसएस ने भी अभी से कई बड़े कार्यक्रम करने शुरू कर दिए हैं. जिसका सीधा फायदा बीजेपी को आने वाले चुनाव में होगा.

2027 विधान सभा चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा इस को लेकर बीजेपी के सभी बड़े नेता अपना बयान पहले ही दे चुके है, प्रदेश में सीएम धामी की छवि एक कड़े और मजबूत फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री के रूप में बन चुकी है. 

प्रदेश में नकल विरोधी कानून हों या धर्मांतरण कानून इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री की छवि एक कड़े फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री के रूप में उभरी है और इस छवि को भाजपा बनाने का काम करेगी. प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है.

Published at : 16 Oct 2025 01:07 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
UK Ban On Oil Companies: अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झटका, करोड़ों की रंगदारी मामले में जमानत अर्जी खारिज
अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झटका, करोड़ों की रंगदारी मामले में जमानत अर्जी खारिज
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
Advertisement

वीडियोज

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
सीट शेयरिंग को लेकर BJP का महागठबंधन पर तंज
आज से बिहार दौरे पर Amit Shah, BJP कोर ग्रुप के नेताओं के साथ करेंगे बैठक
Baghpat Murder: बागपत में दामाद के कत्ल की खौफनाक कहानी | Breaking | UP News
Bihar Election 2025: आज से बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे Nitish Kumar | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UK Ban On Oil Companies: अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झटका, करोड़ों की रंगदारी मामले में जमानत अर्जी खारिज
अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झटका, करोड़ों की रंगदारी मामले में जमानत अर्जी खारिज
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
बॉलीवुड
बॉबी देओल से ज्यादा अमीर हैं शरद केलकर, टीवी के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में होती है गिनती, जानें नेटवर्थ
बॉबी देओल से ज्यादा अमीर हैं शरद केलकर, टीवी के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में होती है गिनती, जानें नेटवर्थ
ट्रेंडिंग
Video: फेवी क्विक से कर दी तितली के पंखों की सर्जरी, मिली नई जिंदगी, फर्राटा मारकर उड़ी, देखें वीडियो
Video: फेवी क्विक से कर दी तितली के पंखों की सर्जरी, मिली नई जिंदगी, फर्राटा मारकर उड़ी, देखें वीडियो
नौकरी
MP में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, मिलेगी बढ़िया सैलरी, कैसे कर सकते हैं आवेदन?
MP में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, मिलेगी बढ़िया सैलरी, कैसे कर सकते हैं आवेदन?
हेल्थ
World Spine Day: क्या टूटने के बाद जुड़ नहीं पाती रीढ़ की हड्डी? शरीर के इस हिस्से को हल्के में लेते हैं लोग
क्या टूटने के बाद जुड़ नहीं पाती रीढ़ की हड्डी? शरीर के इस हिस्से को हल्के में लेते हैं लोग
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget