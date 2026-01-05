उत्तराखंड के हरिद्वार शहर कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बाजार में स्थित कई दुकानों में अचानक भीषण आग लग गई. आग की लपटें उठती देख आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई और दुकानदारों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. इस घटना के समय बाजार में मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में उसने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. आग की ऊंची लपटें और घना धुआं देख स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी. इस सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया.

दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. संकरी गलियों और लगातार फैलती आग के कारण रेस्क्यू कार्य में दिक्कतें आईं. काफी प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया जा सका, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली. इस भीषण आग की चपेट में आकर करीब चार दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं.

लाखों रुपये का सामान जलने की आशंका

आग लगने से दुकानों में रखा लाखों रुपये का सामान जलने की आशंका जताई जा रही है. व्यापारियों का कहना है कि दुकानों में रखा माल, फर्नीचर और जरूरी दस्तावेज भी आग में नष्ट हो गए. फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है. आग इतनी भीषण थी कि आसपास की दुकानों को भी खतरा पैदा हो गया था, लेकिन दमकल कर्मियों की सतर्कता से आग को आगे फैलने से रोक लिया गया. इस घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल रहा.

आग लगने के कारणों का अभी नहीं चला पता

फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है. पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मामले की जांच में जुटी हैं. शॉर्ट सर्किट या अन्य कारणों की संभावना को लेकर जांच की जा रही है. प्रशासन ने व्यापारियों से सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है.