उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शनिवार (3 जनवरी, 2026) की रात एक होटल में मुरादाबाद के पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ एसटी हसन की बेटी तूबा हसन की शादी का कार्यक्रम था. इस कार्यक्रम में जहाँ सपा और कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ बीजेपी के भी तीन विधायक और कई बड़े नेता भी शामिल हुए. इतना ही नहीं इस कार्यक्रम में सपा महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान पर कार्रवाई करने वाले मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह भी शामिल हुए.

हालांकि इस कार्यक्रम में मुरादाबाद की सपा सांसद रूचि वीरा कहीं दिखाई नहीं दी जिस से राजनितिक गलियारों में चर्चा तेज है. डॉ एस टी हसन के करीबी एक सपा नेता ने नाम न बताने की शर्त पर हमें बताया की सपा सांसद रूचि वीरा को तो शादी के कार्यक्रम का दावत नामा यानी निमन्त्रण ही नहीं दिया गया था, इसलिए वह कार्यक्रम में दिखाई नहीं दीं.

अखिलेश यादव ने पहले ही दे दी है हिदायत

वहीं एक सपा विधायक ने नाम न बताने की शर्त पर हमें बताया की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को पहले से ही हिदायत दे रखी है की बीजेपी नेताओं को अपने कार्यक्रमों में न बुलाएं लेकिन इसके बावजूद पूर्व सांसद डॉ एस टी हसन के यहां कार्यक्रम में कुन्दरकी के बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह और मुरादाबाद शहर के बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता और बीजेपी एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त सहित कई बीजेपी नेताओं के शामिल होने और आजम खान पर कार्रवाई करने वाले मुरादाबाद के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह का कार्यक्रम में शामिल रहना राजनितिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है.

अखिलेश यादव तक भी पहुंची पूरी बात

वहीं इस पूरे मामले की जानकारी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी हो चुकी है. वहीं डॉ एसटी हसन के एक करीबी सपा नेता ने बताया की डॉ एसटी हसन शहर के प्रसिद्ध सर्जन हैं और मुरादाबाद के मेयर और सांसद रह चुके हैं. वह सभी से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते रहे हैं इसलिए उनके यहाँ कार्यक्रम में सभी राजनीतिक दलों के नेता और सभी धर्मों के धर्मगुरु और हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग शामिल हुए हैं. यह एक निजी कार्यक्रम था इसलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए.

लोकसभा चुनाव 2024 में डॉ एसटी हसन का काटा गया था टिकट

सपा नेता ने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान रुचि वीरा को डॉ एसटी हसन का टिकट काट कर टिकट दे दिया गया था. इसलिए डॉ एस टी हसन उनसे नाराज हैं, इसलिए उन्हें निमन्त्रण भी नहीं भेजा गया था. जिस कुन्दरकी विधान सभा उपचुनाव में अखिलेश यादव सहित सपा नेताओं ने धांधली के बड़े आरोप लगाये थे उस कुन्दरकी विधान सभा के विजेता बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह तो इस कार्यक्रम में शामिल हुए लेकिन हारने वाले पूर्व विधायक और सपा नेता हाजी रिजवान कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए.

सपा के विधायक और पूर्व मंत्री भी कार्यक्रम में पहुंचे

हालांकि सूत्र बताते हैं की उन्हें निमन्त्रण भी दिया गया था. इस कार्यक्रम में सपा के राज्यसभा सांसद जावेद अली, पूर्व मंत्री और सपा विधायक कमाल अख्तर, पूर्व मंत्री और सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद, सपा विधायक नवाब जान खान, सपा विधायक हाजी नासिर कुरैशी, सपा नेता और आजम खान के करीबी आरिज मियां, सपा नेता अमीक जमाई, कांग्रेस नेता हाजी इकराम कुरैशी, कांग्रेस नेता हाजी रिजवान कुरैशी बीजेपी नेता राजीव चन्ना, बसपा नेता इरफान सैफी, मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह आदि शामिल रहे.

बीजेपी विधायकों ने कार्यक्रम की फोटो की शेयर

कुन्दरकी के बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह और मुरादाबाद के बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता ने तो सपा नेता के यहाँ की शादी के फोटो भी अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए हैं. ऐसे में ठाकुर राम वीर सिंह सहित कई बीजेपी नेताओं की मौजूदगी और मुरादाबाद के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह का सपा नेता और पूर्व सांसद डॉ एस टी हसन की बेटी के कार्यक्रम शामिल होना चर्चा का विषय बना हुआ है और राजनीतिक गलियारों में खेमाबन्दी की बातें हो रही हैं.