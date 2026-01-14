एक्सप्लोरर
तुर्कमान गेट मामला: 5 आरोपियों को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका हुई खारिज
तुर्कमान गेट पर हुए पत्थरबाजी मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों को बुधवार (14 दिसंबर) को तीस हजारी कोर्ट से झटका लगा. कोर्ट ने पत्थरबाजी मामले में पाचों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. अदनान, कासिफ, अरीब और समीर ने जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दी थी. कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और जांच के शुरुआती चरण में होने की वजह से याचिका खारिज कर दी.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
