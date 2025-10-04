यूपी में 7 अक्टूबर को रहेगी सरकारी छुट्टी, आदेश जारी, CM योगी ने किया था ऐलान

उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी 7 अक्टूबर को प्रदेश भर में अवकाश की घोषणा की है. इस दौरान प्रदेश भर के स्कूल, कॉलेजों और अन्य सरकारी संस्थानों में अवकाश रहेगा. देशभर में 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जानी है, जिसे देखते हुए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवकाश की घोषणा की गई है.

इस संबंध में सरकार की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि, महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर 7 अक्टूबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है. इस दिन सरकार ने वाल्मीकि जयंती के मौके पर सभी शासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सरकारी विभागों को बंद रखने का आदेश जारी किया है.

क्या बैंकों पर भी पड़ेगा अवकाश असर?

सरकार की ओर से जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन नहीं होगा. इसका अर्थ यह है कि यह भले ही सार्वजनिक अवकाश है लेकिन यह आमतौर पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए अनिवार्य अवकाश की श्रेणी में नहीं आता है. इस दिन बैंक खुले रहेंगे.

वाल्मीकि समाज के लोगों ने की थी मांग

दरअसल, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक छुट्टी की मांग की थी. समाज के पदाधिकारी ने सरकार से 7 अक्टूबर की सार्वजनिक छुट्टी को लेकर ज्ञापन सौंपे थे. समाज के अनुसार पहले इस दिन सरकारी छुट्टी रहती थी, मगर बाद में सरकार ने इसे रद्द कर दिया था.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी घोषणा

आपको बता दें कि बीते 27 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती दौरे में जनसभा को संबोधित करते हुए वाल्मीकि जंयती के अवसर पर अवकाश की घोषणा की थी. योगी आदित्यनाथ ने कहा, "7 अक्टूबर को भगवान महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती है, हम घोषणा कर रहे हैं कि उस दिन प्रदेश में छुट्टी का दिवस रखेंगे."

