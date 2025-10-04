हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडधामी सरकार ने वन्यजीव हमले में जनहानि पर राहत राशि बढ़ाई, अब 6 की जगह 10 लाख रुपये का मुआवजा

धामी सरकार ने वन्यजीव हमले में जनहानि पर राहत राशि बढ़ाई, अब 6 की जगह 10 लाख रुपये का मुआवजा

Dehradun News: राज्य में वर्ष-2000 से 2024 तक वन्यजीवों के हमले में 1221 लोगों की मौत हुई थी और 6123 लोग घायल हुए थे. प्रदेश में इस साल भी वन्यजीवों के हमले में कई लोगों की मौत हो चुकी है.

By : दानिश खान | Updated at : 04 Oct 2025 01:59 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड सरकार ने वन्यजीव हमलों में हताहत होने वाले परिजनों के लिए राहत की बड़ी घोषणा की है. जिसमें अब छह लाख की जगह प्रदेश सरकार अब 10 लाख का मुआवजा देगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा शुक्रवार को देहरादून में वाइल्डलाइफ वीक उद्घाटन के दौरान चिड़ियाघर  में की. उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय में मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ा है. जिसमें लोगों की अधिक मौतें देखने को मिल रहीं हैं.

प्रदेश में आबादी वाले इलाकों में लगातार जंगली जानवरों की दस्तक बढ़ी है. पहले ये संख्या नगण्य थी, जबकि इन दिनों काफी बढ़ गयी है. बाघ, तेंदुआ, भालू और हाथी जैसे जानवर अक्सर जान ले लेते हैं.

सीएम धामी ने चिड़ियाघर में की घोषणा

शुक्रवार को वाइल्डलाइफ वीक उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में वन्यजीव आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं. जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है, इससे कई दुर्घटनाएं हुई हैं. धामी ने बताया कि ऐसे मामलों में अब मृतक के परिजनों को छह लाख की जगह 10 लाख रुपये सहायता राशि दी जाएगी.

चार सालों में 12 सौ से अधिक मौतें

बता दें कि राज्य में वर्ष-2000 से 2024 तक वन्यजीवों के हमले में 1221 लोगों की मौत हुई थी और 6123 लोग घायल हुए थे. प्रदेश में इस साल भी वन्यजीवों के हमले में कई लोगों की मौत हो चुकी है. कई बार पीड़ित परिवार अधिक मुआवजे की मांग करते हैं.

अभी तक छह लाख का था प्रावधान

राज्य में अभी तक वन्यजीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर प्रभावित परिवार को छह लाख की सहायता राशि देने का प्रावधान है. इसी वर्ष अगस्त में वन विभाग ने शासन को एक पत्र लिखा था. इसमें अनुग्रह राशि को 10 लाख करने का अनुरोध किया गया था. पत्र में ऐसे मामलों में महाराष्ट्र में 25 लाख देने, कर्नाटक में 20 लाख देने, बिहार और उड़ीसा में 10-10 लाख की अनुग्रह राशि देने का उल्लेख किया गया था.

और पढ़ें
Published at : 04 Oct 2025 01:59 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI Wildlife Attack
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'चौकन्ना रहिए, आजकल लोग जननायक की चोरी करने में लगे', नाम लिए बिना PM मोदी का राहुल-तेजस्वी पर हमला
'चौकन्ना रहिए, आजकल लोग जननायक की चोरी करने में लगे', नाम लिए बिना PM मोदी का राहुल-तेजस्वी पर हमला
मध्य प्रदेश
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM मोहन यादव बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
Advertisement

वीडियोज

हनी सिंह बनाम बादशाह, मासूम शर्मा की बैन, शिद्दत की एंडिंग, निशांची और मोर फीट मनन भारद्वाज
Janakpurdham Clashes: नेपाल में Durga प्रतिमा पर पथराव, घरों में आग लगाने की कोशिश
Chirag Paswan CM: चाचा Paras के बदले सुर, बोले- 'CM बनेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे'
Mosque on Govt Land: Sambhal मस्जिद हटाने की याचिका खारिज, HC से बड़ा झटका
Contaminated Cough Syrup: कफ सिरप से बच्चों की मौत, Tamil Nadu ने रोका Production, MP पर सवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चौकन्ना रहिए, आजकल लोग जननायक की चोरी करने में लगे', नाम लिए बिना PM मोदी का राहुल-तेजस्वी पर हमला
'चौकन्ना रहिए, आजकल लोग जननायक की चोरी करने में लगे', नाम लिए बिना PM मोदी का राहुल-तेजस्वी पर हमला
मध्य प्रदेश
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM मोहन यादव बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्रिकेट
पाकिस्तान में ट्रॉफी चोर को इनाम! मोहसिन नकवी को मिलेगा गोल्ड मेडल, 'साहसिक कदम' बताकर की जा रही तारीफ
पाकिस्तान में ट्रॉफी चोर को इनाम! मोहसिन नकवी को मिलेगा गोल्ड मेडल, 'साहसिक कदम' बताकर की जा रही तारीफ
जनरल नॉलेज
Malaysia Currency: मलेशिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये, जानें वहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
मलेशिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये, जानें वहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
हेल्थ
कप सीरप पीने से भी जा सकती है जान, इन दो राज्यों में हुईं इतने बच्चों की मौतें
कप सीरप पीने से भी जा सकती है जान, इन दो राज्यों में हुईं इतने बच्चों की मौतें
नौकरी
Police Jobs 2025: बिहार में निकली कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए शुरू होने जा रही आवेदन प्रोसेस, भरे जाएंगे हजारों पद
बिहार में निकली कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए शुरू होने जा रही आवेदन प्रोसेस, भरे जाएंगे हजारों पद
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget