शाही ईदगाह बदले 20 एकड़ जमीन, फलाहारी महाराज ने मुस्लिम पक्ष को दी पेशकश

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले में याचिकाकर्ता और हिन्दूवादी नेता फलाहारी महाराज ने ईदगाह कमेटी को पत्र लिखकर मुस्लिम पक्ष को शाही ईदगाह की 2.25 एकड़ जमीन के बदले में 20 एकड़ जमीन देने की पेशकश की है. फलाहारी महाराज ने कहा कि अगर मुस्लिम पक्ष कोर्ट के बाहर समझौता करना चाहता है तो हम इसके लिए तैयार है.

दरअसल पको बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आपस में बैठ कर मथुरा लोक अदालत में अपना विवाद सुलझा सकते हैं. इस दौरान हिंदू पक्ष तो लोक अदालत में हाजिर हुआ था लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ, जिसकी वजह से कोर्ट कोई भी निर्णय नहीं दे सका.

मुस्लिम पक्ष को समझौते का न्योता

फलाहारी महाराज ने अब इसे लेकर ईदगाह कमेटी को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने कहा कि यदि मुस्लिम पक्ष समझौता करना चाहते हैं तो हम आपको 20 एकड़ जमीन मेवात में देने को तैयार है और मस्जिद बनाने में जो भी खर्चा आएगा उसको भी देने को तैयार है. उन्होंने कहा कि आप भाईचारा निभाने की बात करते हैं इसलिए हम भी भाईचारा निभाने के लिए तैयार हैं.

यूपी में बारिश का कहर, प्रयागराज समेत 10 जिलों में भारी बारिश की अलर्ट

मेवात में 20 एकड़ ज़मीन का ऐलान

मेवात में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या ज्यादा है, आप मेवात में प्रेम पूर्वक उसमें नमाज अदा कर सकते हैं और बृजभूमि में भगवान श्री कृष्ण का जहां जन्म हुआ वहां पर श्री कृष्ण के भक्तों की जनसंख्या ज्यादा है तो हम लोग यहां पर प्रेम पूर्वक अपने कृष्ण कन्हैया को माखन मिश्री का भोग लगाना चाहते हैं, अपने भगवान का भजन कीर्तन करना चाहते हैं.

उन्होंने मुसलिम पक्ष से अपना बड़ा दिल दिखाने की बात कही और कहा कि औरंगजेब के द्वारा तलवार के दम पर किए गए अवैध कब्जे को हटाना चाहिए, यदि आप मध्यस्थता के लिए अखिलेश यादव जी को शामिल करना चाहते हैं तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है. मथुरा प्रेम की नगरी है, भाईचारा को निभाने में मुस्लिम पक्ष को हमारा सहयोग करना चाहिए.

'मैं खड़ी रही, पूजा नहीं करने दी', BJP विधायक ने लगाए जातिगत भेदभाव का आरोप